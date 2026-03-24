Σε κατάσχεση 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και ψαρικών, λίγο πριν καταλήξουν σε τρία Δημόσια Νοσοκομεία και ένα Κέντρο που απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν στοχευμένων ελέγχων κλιμακίων κτηνιάτρων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον Πειραιά.

Οι έλεγχοι έγιναν με τη συνδρομή της Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικής Αρχής, καθώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αρμόδιους για το άνοιγμα αποθηκευτικού χώρου. Είχε προηγηθεί ανώνυμη καταγγελία.

Τα νοσοκομεία

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τα τρόφιμα επρόκειτο να αποσταλούν σε τρία Δημόσια Νοσοκομεία που συνεργάζεται η επιχείρηση, και συγκεκριμένα στο «Αλεξάνδρα», στην Παμμακάριστο, στο Κωνσταντοπούλειο Νέας Ιωνίας γνωστό και ως «Αγία Όλγα», καθώς και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Το χρονικό της υπόθεσης

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν εκτεταμένες παραβάσεις. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν περίπου 3,5 τόνοι κρεάτων και αλιευμάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση, ενώ βρέθηκαν προϊόντα ληγμένα, χωρίς σήμανση, αλλά και με σαφείς ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης. Οι συνθήκες αποθήκευσης κρίθηκαν επικίνδυνες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβαινε σε διαδοχικές μεταβολές ΑΦΜ, έδρας, δραστηριότητας και υπευθύνων, πρακτική που δυσχέραινε ουσιαστικά τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία της δραστηριότητάς της.

Καθώς η επιχείρηση είχε συνάψει συμβάσεις προμήθειας με δημόσιες δομές, μεταξύ των οποίων Νοσοκομεία, η Περιφέρεια Αττικής διενήργησε ελέγχους σε Νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν διατεθεί προϊόντα της.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των υπηρεσιών απέτρεψε την πιθανή διάθεση μη ασφαλών τροφίμων σε ευαίσθητες δομές, καθώς – μέχρι στιγμής – δεν διαπιστώθηκε παραλαβή προϊόντων για το 2026, ενώ όπου υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν, αυτή είχε ήδη διακοπεί λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε η κατάσχεση και δρομολογήθηκε η νόμιμη διαχείριση των προϊόντων, ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την

επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Η υπόθεση προωθείται περαιτέρω για την απόδοση ευθυνών.