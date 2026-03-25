Γνωρίστε τους απoγόνους των αγωνιστών του 1821

Οι Έλληνες έχουμε το προνόμιο να είμαστε απόγονοι ανθρώπων των οποίων η σκέψη και τα κατορθώματα γέννησαν τον πολιτισμό του κόσμου. Οι άνθρωποι που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν το προνόμιο να είναι απόγονοι των Ελλήνων που υπερασπίστηκαν την ιστορία μας μετά από τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς.
Το κείμενο αυτό αποτελεί ένα σχετικό αφιέρωμα για τους απογόνους των αγωνιστών του 1821, αναδεικνύοντας με τι ασχολούνται σήμερα και πώς νιώθουν για την ιστορική τους κληρονομιά. Το αφιέρωμα είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2009 στο περιοδικό Life & Style.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ, ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ
Ο επίτιμος σήμερα δικηγόρος Ανδρέας Ζαΐμης είναι απόγονος του συνονόματού του και βασικού παράγοντα της επανάστασης από τα Καλάβρυτα. «Όλοι οι πρόγονοί μου είχαν υπηρετήσει στα ανώτατα αξιώματα, με κορυφαίο τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, δύο φορές Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επανειλημμένα πρωθυπουργό. Λόγω του συμβιβαστικού του πνεύματος, ήταν ο πολιτικός που κατέλαβε τα περισσότερα αξιώματα και για περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα μέχρι και σήμερα».