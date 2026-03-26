Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τα αντανακλαστικά της Ευρώπης και θέτει το Eurogroup της Παρασκευής στο επίκεντρο των εξελίξεων. Με τις αγορές ενέργειας να κινούνται νευρικά και τον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού κύματος να ενισχύεται, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης καλούνται να αξιολογήσουν όχι μόνο τα δεδομένα της στιγμής αλλά και τα σενάρια που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Η ατζέντα του έκτακτου Eurogroup

Στο τραπέζι βρίσκεται όπως αναφέρει και η επίσημη ατζέντα του Συμβουλίου, η συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης που αποκτά πλέον χαρακτήρα κατεπείγοντος. Η βασική ανησυχία αφορά την ενέργεια.

Το πετρέλαιο αντιδρά άμεσα σε κάθε γεωπολιτική ένταση, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις, υπενθυμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ζητούμενο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενός νέου «διπλού σοκ» αυτού της χαμηλότερης ανάπτυξης και του υψηλότερου πληθωρισμού.

Υπό την προεδρία Πιερρακάκη

Το Eurogroup αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεξάγεται υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά ρευστή συγκυρία. Ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες περιέγραψε ανοιχτά την ανάγκη προετοιμασίας ακόμη και για το «κακό σενάριο», σημειώνοντας ότι σε μια τόσο δυναμική κατάσταση οι κυβερνήσεις οφείλουν να κινούνται με πολλαπλά σχέδια: «καταλήγεις στο Plan A, στο Plan B και, αν χειροτερέψει η κατάσταση, πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πρώτη γραμμή άμυνας

Η πρώτη γραμμή άμυνας, όπως ξεκαθαρίστηκε, παραμένει σε εθνικό επίπεδο. «Οι χώρες, σε πρώτη φάση, παίρνουν εθνικά μέτρα», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, παραπέμποντας στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής λειτουργεί ως μηχανισμός ευελιξίας, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να δαπανούν επιπλέον πόρους σε έκτακτες συνθήκες όπως συνέβη και με τη στήριξη προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Η θέση της Αθήνας και η δημοσιονομική ευελιξία

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά επιχειρεί να διευρύνει τη συζήτηση. Η Αθήνα προσέρχεται στο Eurogroup με στόχο να διασφαλίσει ότι, εφόσον η κρίση κλιμακωθεί, η Ευρώπη δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε αποσπασματικές εθνικές παρεμβάσεις αλλά θα πρέπει να εξετάσει συντονισμένες αποφάσεις και εργαλεία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η διατήρηση της δημοσιονομικής ευελιξίας, η ενεργοποίηση στοχευμένων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Σε κάθε περίπτωση, το Eurogroup της Παρασκευής δεν θα κρίνει μόνο την άμεση αντίδραση της Ευρώπης, αλλά και την ικανότητά της να λειτουργήσει προληπτικά. Σε μια συγκυρία όπου τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά, η προετοιμασία για το «κακό σενάριο» δεν αποτελεί πλέον άσκηση επί χάρτου αλλά βασική προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας.