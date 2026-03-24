Σταθμευμένα ταξί, κίτρινα καπνογόνα, σημαίες της ΣΑΤΑ. Αυτή την εικόνα έβλεπε όποιος περνούσε έξω από τη Βουλή χθες, με τους αυτοκινητιστές να διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που ψηφίστηκε χθες με 158 «ναι».

Εκτός από το ίδιο το νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις των οδηγών, την Ολομέλεια απασχόλησε και ένα άλλο γεγονός που εξελισσόταν σχεδόν την ίδια ώρα. Οι σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων κατά την πρώτη μέρα της δίκης των Τεμπών, η οποία κατέληξε σε αναβολή για την 1η Απριλίου.

Ακόμη και λίγο πριν τελειώσει η συζήτηση και ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία, αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε η αντιπολίτευση, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μόλις φτάσει από το δικαστήριο στη Λάρισα. «Η κυβέρνηση και το υπουργείο έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ διαφημίζοντας ότι με αυτά τα χρήματα προετοίμασε μια “καταπληκτική” αίθουσα που όμοια της δεν έχουμε δει. Η πραγματικότητα είναι ότι προφανώς τα χρήματα πήγαν στις τσέπες, να πάρετε τον λόγο και να μου απαντήσετε σε τίνος τις τσέπες πήγανε», είπε σε έντονο ύφος απευθυνόμενη προς τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών. Η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησε επίσης την παραίτηση του «πολλά» όπως είπε, Γιώργου Φλωρίδη. «Αυτό που αντικρίσαμε δεν θα μπορούσε να το φανταστεί και ο πιο κακόβουλος και κακόπιστος αντίπαλος σας», είπε σε άλλο σημείο. «Στην θέση του Μητσοτάκη θα είχα ήδη παραιτηθεί στη θέση του Φλωρίδη θα έψαχνα δικηγόρο και στη θέση δικαστών που εκτέλεσαν εντόλες θα είχα καταγγείλει τις συνθήκες», πρόσθεσε.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε σε ίδιο αυστηρό τόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, καταλογίζοντας της «αυταρχισμό» και «ναρκισσισμό», με το προεδρείο να ζητά αυτοί οι χαρακτηρισμοί να διαγραφούν από τα πρακτικά. «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής, είναι η ίδια ο εαυτός της η πάρτι της, να είναι το κέντρο αυτής ητς υπόθεσης, το κέντρο του κόσμου, να περιστρέφονται όλα γύρω της», υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. «Αυτό την ενδιαφέρει, δεν έχει καμία ειλικρίνια μέσα σας, καμία γνησιότητα», πρόσθεσε. Εκτός μικροφώνου, η κ. Κωνσταντοπούλου φώναζε πως «εσύ θα με κρίνεις; Ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας;». «Έναν ρόλο παίζατε, όπως παίζετε πάντα, ακόμη και όταν ήσασταν σε αυτό το βήμα», πρόσθεσε δείχνοντας την έδρα της Ολομέλειας.

Όσον αφορά το ίδιο το νομοσχέδιο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ειπε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα με πράξεις, και όχι με λόγια, ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και τους επαγγελματικούς φορείς». Σε σχέση με τη διάταξη για το ποινικό μητρώο, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως σε ένδειξη καλής θέλησης απαλείφθηκε η παρακώλυση συγκοινωνιών από τα αδικήματα τα οποία οδηγούν σε ανάκληση της άδειας ταξί, ενώ παραμένουν τα αδικήματα της βαριάς και ελαφριάς σωματικής βλάβης.

Η σκιά των Τεμπών

Τα όσα έγιναν στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα απασχόλησε τη Βουλή. Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ κατήγγειλε πως είναι «πρόκληση για τον νομικό πολιτισμό». Όπως είπε, «πρέπει να λογοδοτήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο κ Φλωρίδης για το τι έκανε για μία τόσο σημαντική δίκη». «Αυτη η υπόθεση είναι συλλογική που δεν έκλεισε….το τραυμα έγινε πιο βαθυ γιατί ακουμπησε την βαση της πολιτικής ζωής. Πρέπει έστω και τώρα να αποδοθεί δίκαιο». Και κατέληξε τονίζοντας ότι «πονάει μία ολόκληρη κοινωνία λόγω του κομματος που κυβερνά, της ΝΔ, της επιχείρησης συγκάλυψης».

Τον λόγο έλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «το υπουργείο προχώρησε την δημιουργία της μεγαλύτερης αίθουσας στην Ελλάδα προκειμένου να μπορέσει η δίκη να ξεκινήσει με αξιοπρέπεια με επαρκή χώρο για να καλύψει τις ανάγκες όλων. Έχει 460 θέσεις, Καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της δίκης. Προφανώς τις πρώτες μέρες, αυτή η δίκη θα διαρκέσει πολύ, ίσως δημιουργεί κάποια μικρή πίεση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι το Υπουργείο δεν δημιούργησε την μεγαλύτερη αίθουσα προκειμένου να γίνει η δίκη».

Ταυτόχρονα, όπως είπε, «έχουν παρεισφρήσει στον διάλογο δυνάμεις και κόμματα που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των συγγενών. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σκέψεις θα διαψευστούν.Αυτή η δίκη ξεκίνησε θα ολοκληρωθεί και η δικαιοσύνη θα κρίνει ποιοι έχουν ποινικές ευθύνες σε αυτή την τραγωδία. Όσοι συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία να δείξουν κατανόηση».

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκαν κι άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα. O Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τα βίντεο λέγοντας ότι πρέπει να αποτελέσουν υλικό για τη δίκη. «Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία και δεν υπάρχει κάποιος να βουτήξει τους υπευθύνους από το αυτί και να τους πει φέρτε όλο το αποδεικτικό υλικό. Η κυβέρνησή σας αδρανούσε επί 4 χρόνια και ο τζερεμές που είχατε διορίσει για σταθμάρχη θα έβλεπε», είπε.

«Τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στην κεντρική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης είναι η ημέρα που ξεκινάει η δίκη των Τεμπών. Μία δικη που οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για την εσπευσμένη προσπάθεια για κλείσιμο της εξεταστικής επιτροπής, συμπληρώνονται απο τα τεράστια κενά, το ελειπέστατο κατηγορητήριο, τα συνεχή προσκόμματα στην απόδοση των νέων στοιχείων», είπε από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος Μεταξάς από το ΚΚΕ.

Η Πέτα Πέρκα από τη Νέα Αριστερά αναφέρθηκε στη χωρητικότητα της αίθουσας λέγοντας ότι «τα πρώτα νέα είναι ότι υπάρχουν δέκα κλούβες ΜΑΤ, μία αίθουσα που δεν χωράει ούτε τους συνηγόρους, ούτε τους συγγενείς των θυμάτων. Η πρώτη κίνηση της έδρας ήταν να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι. Άρα, να περιοριστεί η ορατότητα της δίκης. Η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να περιοριστεί σε υπηρεσιακές ευθύνες. Οφείλει να φτάσει μέχρι τις πολιτικές ευθύνες. Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία χωρίς συγκάλυψη».

Τα μαθηματικά

Ο Παύλος Πολάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επιτέθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών για μια ανάρτηση του που πήγαινε πίσω στο 2019. «Η ζωή είναι σκληρή και το κάρμα εκδικείται» είπε εισαγωγικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνέχισε λέγοντας ότι «ο κ. Κυρανάκης το 2019 έκανε την εξής ανάρτηση. Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26. Τα υπόλοιπα πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα στα μίλια του Κουίκ στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα», είπε αρχικά. Όπως είπε, «με τιμή βενζίνης 2,03 οι φόροι είναι 1,18. Τότε έφευγε περίπου 20 με 25 λεπτά. Σήμερα φεύγει με 87 λεπτά. Γιατί; Γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περιθώριο διύλισης 7-8 λεπτά το βαρέλι. Σήμερα η δουλική κυβέρνηση από 30 μέχρι 70 λεπτά. Και έβαλαν λέει πλαφόν».

«Εγώ κύριε Πολάκη δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά. Υπενθυμίζω ως βουλευτής της συμπολίτευσης τα ίδια έλεγα για τον ΕΦΚ», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης». Η αντιπαράθεση έφτασε και στα … μαθηματικά με τον κ. Πολάκη να ρωτάει τον αναπληρωτή υπουργό «με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο Κυρανάκη;». «Είστε πέντε χρονών, κύριε Πολάκη», ανταπάντησε ο κ. Κυρανάκης.

«Σας προκαλώ κύριε Πολάκη, πηγαίνετε πάρτε μία απόδειξη και κάντε την αναλογία. Γιατί την απόδειξη που ανέβασα είχε 67% επί φόρων… 67% ήταν το 2019, 55% έχουμε σήμερα. Μας είπατε για κάποια δάνεια που δόθηκαν σε ομίλους για rent a car…μπείτε σε έναν κόπο να διαβάσετε αυτό που γράφει και να μην λέτε αυτά που φαντάζεστε», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός.

Ο καυγάς που ξεκίνησε για το κινητό

Άλλη μια εστία αντιπαράθεσης ήταν μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να ζητάει από τον αναπληρωτή υπουργό να αφήσει το κινητό. «Υπουργέ μου αφήστε το κινητό για ένα λεπτό. Γιατί; Σοβαρά τώρα ρωτάει; Ακούτε τι λέτε; είστε νέος άνθρωπος και λέτε σε ένα πρόεδρο κόμματος γιατί να αφήσω το κινητό μου; Δείτε αλαζονεία και αμετροέπεια. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εγώ το ‘07, ‘08, ‘09, ‘10, ’11, ’12 ήμουν εδώ. Αλλά τότε και προέδρους της βουλής είχαμε και σοβαρούς υπουργούς είχαμε».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απάντησε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ότι «θα φύγετε μετά» με τον κ. Βελόπουλο να ανταπαντά «εγώ τουλάχιστον έρχομαι εδώ, ο πρωθυπουργός είναι πάντα απών».

Η κόντρα τους συνεχίστηκε και αργότερα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι «σε ένα σημείο θέλω να σταθώ, είναι κάτι που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα αρκετά. Τις ρυθμίσεις για το ποινικό μητρώο. Που δεν επιτρέπουν την άδεια αν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για μια σειρά από αδικήματα. Ψηφίστηκε αυτός ο νόμος το 2020. Το αδίκημα που φέρνουμε πρόσθετο είναι αυτό το ξυλοδαρμού της βαριάς και ελαφριάς σωματικής βλάβης. Είδατε από κοντά τους ξυλοδαρμούς απέναντι σε επαγγελματίες που δεν ήθελαν να απεργήσουν. Φαντάζομαι δεν τους επικροτείτε. ο νόμος του 2020 είναι ο νόμος 4663/2020. Τι ψήφισε τότε η ελληνική λύση; Θυμάστε;».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε «περιμένω να μου πείτε τα αδικήματα, μ’ αρέσει να ακούω. Λειτουργείτε ως προπαγανδιστής περίεργων απόψεων όπως η ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΝΔ δεν είχαμε το 2020; Για τον ξυλοδαρμό το φέρατε; Αν γίνουν επεισόδια με την αστυνομία και κάποιος χτυπήσει αστυνομικό χάνει την άδειά του; Άνθρωπος που είναι εκεί πάνω και το ’19 έλεγε άλλα και σήμερα λέει άλλα δεν μπορεί να περιποιεί τιμή ο λόγος του. Είστε και παραμένετε αναξιόπιστη κυβέρνηση. Είστε ασόβαροι και με τέτοιος δεν κάνουμε συζήτηση. Γαργάρα και ο ειδικός φόρος και όλα».

«Η Ελληνική Λύση δεν καταψήφισε τη δικαστική χρήση των ποινικών», επέμεινε ο κ. Κυρανάκης με τον Κυριάκο Βελόπουλο να απαντά ότι δήλωσαν «παρών». «Για όλα αυτά μαζί με τον ξυλοδαρμό που ψηφίζουμε σήμερα, εσείς είπατε μόλις ότι εάν ένας ταξιτζής δέρνει αστυνομικό δεν πρέπει να του ανακαλείτε η άδεια. Κατά τα άλλα υπερασπίζεστε τους αστυνομικούς. Γυρνάτε όλη την βόρεια Ελλάδα για να υφαρπάξατε ψήφους αστυνομικών και σήμερα αποκαλυφθήκατε. Για τον Λυμπερόπουλο σήμερα αποκαλυφθήκατε. Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί του, που σήμερα οδηγούν το Range Rover. 20 χιλιάδες ευρώ είναι η επιδότηση. Αυτόν που πάτε εσείς και υπερασπίζεστε πάτε και τον εκπροσωπείτε με ένα Range rover που το οδηγούν οι αστυνομικοί σας και να πάτε να τους πείτε ότι μπορεί να τους δέρνει ένας ταξιτζής και να έχει την άδειά του», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Βελόπουλος.

Και κατέληξε «αν η πολιτική αλητεία είχε και όνομα θα λεγόταν ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ – ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ. Είστε τόσο ψεύτης που είπαμε ότι δεν καταψηφίσαμε. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είστε ο Υπουργός της Ομάδας Αλήθειας, που έλεγε ότι θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο και δεν τον καταργήσατε. Είστε ένας κοινός ψεύτης».