Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το ουκρανικό σφυροκόπημα σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις νωρίς το πρωί της Κυριακής, με την κωδική ονομασία «Ιστός Αράχνης».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, έκανε μια φαινομενικά σχετική αναφορά στην τεράστια επιχείρηση με drones της χώρας του. Ο Γερμάκ δημοσίευσε την Κυριακή ένα emoji με έναν ιστό αράχνης τόσο στο κανάλι του στο Telegram όσο και στο X, σε μια φαινομενική αναφορά στο όνομα της επίθεσης.

Την ουκρανική επίθεση με drones μάλιστα επιβεβαίωσε η Ρωσία. Το ρωσικό Yπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιοχές, με αποτέλεσμα «μερικά αεροσκάφη να πάρουν φωτιά».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το πρώτο κύμα από drones τύπου FPV στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν στο ρωσικό έδαφος, τα drones κρύφτηκαν σε αυτά τα κοντέινερ τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να χτυπήσουν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά μέσα δείχνει drones να ξεπροβάλλουν από την οροφή ενός τέτοιου κοντέινερ .

BREAKING:

New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers

4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025