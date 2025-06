Σημαντικό πλήγμα στη ρωσική αεροπορία προκάλεσε η Ουκρανία, που εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drone, καταστρέφοντας πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα. Η επίθεση γίνεται την παραμονή των προγραμματισμένων συζητήσεων Κιέβου – Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη.

Η επίθεση, με την κωδική ονομασία «Web», στόχευσε σε τουλάχιστον τέσσερις αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας και συγκεκριμένα τις Μπελάγια, Ντιαγκίλεβο, Ολένια και Ιβάνοβο.

Ανάμεσα στα αεροσκάφη που καταστράφηκαν είναι βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22M3 όπως και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης A-50.

Ukraine’s SBU has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers.

Ανεπιβεβαίωτες εικόνες που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν αρκετά ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS να έχουν πάρει φωτιά. Μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Sky News η επίθεση έγινε από την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας SBU. Πηγή της υπηρεσιας ανέφερε στο δίκτυο ότι τα drone στόχευσαν αεροσκάφη που βομβαρδίζουν κάθε βράδυ ουκρανικές πόλεις.

Την ίδια ώρα, το διπλωματικό παρασκήνιο συνεχίζεται. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία που θα διεξαχθούν στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, ο Ζελένσκι καθόρισε τις θέσεις της χώρας ενόψει της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη. Η Ουκρανία θα προσέλθει στον διάλογο ζητώντας πρώτον, την πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, δεύτερον, την απελευθέρωση των κρατουμένων, τρίτον, την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι θα αναφέρει ότι ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας θα ζητήσει προετοιμασία συνάντησης του ιδίου αι του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρει «τα βασικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο από τους ηγέτες».

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR

