Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τη δημιουργία 22 νέων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, μια κίνηση που μπορεί να εντείνει τη διάσταση απόψεων με ορισμένους συμμάχους που έχουν απειλήσει με κυρώσεις απέναντι σε τέτοιες κινήσεις.

Την απόφαση χαιρέτισε ο Γισραέλ Γκανζ, πρόεδρος του συμβουλίου Yesha που εκπροσωπεί τους εβραϊκούς οικισμούς και έχει στενούς δεσμούς με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Γκανζ είπε πως η κίνηση απαντάει στην προσπάθεια της Παλαιστινιακής Αρχής να ιδρύσει κράτος.

«Αυτή η ιστορική απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα — είμαστε εδώ όχι μόνο για να μείνουμε αλλά (και) για να ιδρύσουμε το Κράτος του Ισραήλ εδώ για όλους τους κατοίκους του και να ενισχύσουμε την ασφάλειά του», είπε.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ένας υπερεθνικιστής που τάσσεται υπέρ της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι οι οικισμοί θα κατασκευαστούν στη βόρεια Δυτική Όχθη, χωρίς να εξειδικεύει το πού.

««Δεν πήραμε ξένη γη, αλλά την κληρονομιά των προγόνων μας». 58 χρόνια από την απελευθέρωση της Ιουδαίας και της Σαμάρειας. Μια απόφαση που συμβαίνει μια φορά στη γενιά.

Ηγηθήκαμε μιας ιστορικής απόφασης για τον εποικισμό: 22 νέοι οικισμοί στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, την ανανέωση του εποικισμού στη βόρεια Σαμάρεια και την ενίσχυση της ανατολικής λεωφόρου του Κράτους του Ισραήλ – του προστατευτικού τείχους του Κράτους του Ισραήλ.

Αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα για την εγκατάσταση και μια σημαντική ημέρα για το Κράτος του Ισραήλ. Μέσω σκληρής δουλειάς και επίμονης ηγεσίας, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια βαθιά στρατηγική αλλαγή, επιστρέφοντας το Κράτος του Ισραήλ σε μια πορεία οικοδόμησης, Σιωνισμού και οράματος.

Ο οικισμός στην προγονική μας γη είναι το προστατευτικό τείχος του Κράτους του Ισραήλ – σήμερα κάναμε ένα τεράστιο βήμα για να το ενισχύσουμε. Το επόμενο βήμα – κυριαρχία!».

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως μεταξύ των νέων οικισμών, τα υφιστάμενα «φυλάκια» θα νομιμοποιηθούν και θα κατασκευαστούν και νέοι οικισμοί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ισραέλ Κατς δεν απάντησε σε μήνυμα κειμένου που του ζητούσε να σχολιάσει την ανακοίνωση.

Η υποστηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί περιορισμένη διακυβέρνηση στη Δυτική Όχθη, και η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς που έχει τη βάση της κυρίως στη Γάζα καταδίκασαν την ισραηλινή απόφαση.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, ένας εκπρόσωπος του Παλαιστινίου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε πως αυτή συνιστά «επικίνδυνη κλιμάκωση», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι συνεχίζει να σέρνει την περιοχή σε έναν «κύκλο βίας και αστάθειας».

«Αυτή η εξτρεμιστική ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί με όλα τα μέσα να εμποδίσει την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει.

Για τους Παλαιστίνιους, η επέκταση των οικισμών είναι ένα εμπόδιο στις προσδοκίες τους να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν από το Ισραήλ να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, ενώ η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς προειδοποίησαν αυτόν τον μήνα το Ισραήλ ότι μπορεί να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις αν το Ισραήλ εξακολουθήσει να επεκτείνει τον εποικισμό της Δυτικής Όχθης.

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή Χαμίς Φαλκόνερ καταδίκασε την έγκριση από το Ισραήλ νέων οικισμών, χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμο εμπόδιο για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».

«Οι εποικισμοί είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, θέτουν περαιτέρω σε κίνδυνο τη λύση των δύο κρατών και δεν προστατεύουν το Ισραήλ», έγραψε ο Φαλκόνερ στο X.

The Israeli government’s approval of 22 new settlements in the occupied West Bank is a deliberate obstacle to Palestinian statehood.

The UK condemns these actions. Settlements are illegal under international law, further imperil the two state solution, and do not protect Israel.

— Hamish Falconer MP (@HFalconerMP) May 29, 2025