Η κατάσταση στη Γάζα είναι κάτι παραπάνω από απελπιστική. Η πείνα οδήγησε ορδές ανθρώπων να εισβάλουν σε αποθήκη και να πάρουν σακούλες με αλεύρι και κουτιά με τρόφιμα, που ήταν προς διανομή. Σύμφωνα με, ανεπιβεβαίωτες ακόμα, πληροφορίες δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί.

Βίντεο από το πρακτορείο ειδήσεων AFP δείχνει πλήθος ανθρώπων να εισβάλει στην αποθήκη Αλ-Γκαφαρί στην περιοχή Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί, οι οποίοι ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί από πού προήλθαν.

Σε ανακοίνωσή του Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ ανέφερε ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα έχουν «ξεφύγει από κάθε έλεγχο» μετά από σχεδόν τρίμηνο ισραηλινό αποκλεισμό, ο οποίος χαλάρωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η Γάζα χρειάζεται άμεση ενίσχυση της επισιτιστικής βοήθειας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να καθησυχαστούν οι άνθρωποι ότι δεν θα πεθάνουν από την πείνα» αναφέρει το WFP. Όπως αναφέρει «επαναλαμβανόμενα έχει προειδοποιήσει για τις ανησυχητικές και επιδεινούμενες συνθήκες και τους κινδύνους που επιφέρει ο περιορισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ανθρώπους που την έχουν απεγνωσμένα ανάγκη».

Gazans breaking into a Hamas warehouse in central Gaza and looting all the flour that Hamas itself looted from humanitarian aid shipments. pic.twitter.com/rlOj5NdHCR

