Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, 19 τραυματίστηκαν και έξι αγνοούνται από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών στην ανατολική Κίνα, προκαλώντας τεράστια σύννεφα καπνού, τόνισαν οι αρχές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Γκαόμι της επαρχίας Σαντόνγκ, περίπου 450 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, σε εργοστάσιο της εταιρείας χημικών Youdao Chemical, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

An explosion that occurred at a workshop of Youdao Chemical Co, Ltd in Gaomi, East China’s Shandong Province, has left five dead, 6 missing and 19 slightly injured as of 7:25 pm Tuesday, according to the Gaomi Emergency Management Bureau via CCTV News.(Video: CCTV) pic.twitter.com/s5TxqmkGj8

— Global Times (@globaltimesnews) May 27, 2025