Έκρηξη αυτοκινήτου στη Ρωσία, κοντά στη Μόσχα προκάλεσε τον θάνατο ενός Ρώσου στρατηγού. Το γεγονός ανακοίνωσε η Εθνική Ερευνητική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε έρευνα για «ανθρωποκτονία». Το περιστατικό που προκλήθηκε από «την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού».

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι το θύμα ήταν ο στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, «υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού». Σημειώνεται δε, πως η έκρηξη έλαβε χώρα στο προάστιο Μπαλάσιχα, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ποιος πιθανόν να βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Πολλοί υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία σε επιθέσεις για τις οποίες η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza, η οποία έχει πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε ότι μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε σταθμευμένο όχημα πυροδοτήθηκε από απόσταση όταν ο αξιωματικός -ο οποίος διέμενε στην περιοχή- πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο.

Η εφημερίδα Izvestia δημοσιοποίησε οπτικό υλικό που δείχνει κάποιον να πλησιάζει μια σειρά από σταθμευμένα οχήματα έξω από ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και τη στιγμή εκείνη να σημειώνεται έκρηξη που εκτινάσσει εξαρτήματα του αυτοκινήτου στον αέρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, από την έκρηξη σκοτώθηκε και ένα δεύτερο άτομο.

BREAKING: Deputy chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, Yaroslav Moskalik, was killed when his Volkswagen exploded near Nesterov Boulevard in Balashikha, Moscow Region, according to Russian sources. pic.twitter.com/4qdi43vqQC

— Intel Tower🗽 (@inteltower) April 25, 2025