Συντριβή και θλίψη επικρατεί στην Ουάσινγκτον και στην κοινότητα του Ισραήλ από τη δολοφονία των δύο νεαρών υπαλλήλων της πρεσβείας στις ΗΠΑ. Τα δύο θύματα δολοφονήθηκαν χθες έξω από το εβραϊκό μουσείο μετά από επίθεση με πυροβολισμούς από έναν τριαντάχρονο Αμερικανό. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά.

Οι υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας έφευγαν από το μουσείο όταν ο 30χρονος πλησίασε μια ομάδα τεσσάρων ανθρώπων και άνοιξε πυρ, δήλωσε η αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Πάμελα Σμιθ.

Ο δράστης εθεάθη να περπατά έξω από το μουσείο πριν από τους πυροβολισμούς, μπήκε στο μουσείο αμέσως μετά και τέθηκε υπό κράτηση από την ασφάλεια της εκδήλωσης, είπε η Σμιθ.

Ήταν ένα νεαρό ζευγάρι που ετοιμαζόταν να αρραβωνιαστεί, αποκάλυψε αργότερα ο Ισραηλινός πρέσβης. Σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας, πρόκειται για τους Γιάρον Λιστσίνσκι και Σάρα Μίλγκριμ.

«Ο Γιαρόν και η Σάρα ήταν φίλοι και συνάδελφοί μας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρεσβεία. «Ήταν στο άνθος της ηλικίας τους. Απόψε, ένας τρομοκράτης τους πυροβόλησε και τους σκότωσε την ώρα που έβγαιναν από εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο της Πρωτεύουσας στην Ουάσιγκτον. Όλο το προσωπικό είναι συντετριμμένο και βαθιά θλιμμένο από τη δολοφονία τους. Καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει το μέγεθος της οδύνης και του τρόμου μας για αυτή την οδυνηρή απώλεια. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και η Πρεσβεία θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε αυτή τη φρικτή στιγμή», καταλήγει το μήνυμα.

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.

This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.

The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr

— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) May 22, 2025