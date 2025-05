Τα κράτη-μέλη της ΕΕ (σε επίπεδο πρέσβεων) κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο «SAFE», που θα παρέχει κεφάλαια ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό τη μορφή δανείων για κοινές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Η πολωνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ χαιρέτισε τη συμφωνία αυτή, ως «μεγάλη επιτυχία», για την ασφάλειά μας που είναι «η κύρια προτεραιότητα», σημειώνοντας ότι ο συμβιβασμός επετεύχθη μετά από «δύσκολες διαπραγματεύσεις» που κράτησαν δύο μήνες. Το τελικό κείμενο του κανονισμού δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν την τελική του έγκριση από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα συνεδριάσει στις 27 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE θα παρέχει χαμηλότοκα πολυετή δάνεια, ύψους έως και 150 δισεκ. ευρώ, τα οποία θα εγγυάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Τα δάνεια αυτά θα προορίζονται για την κοινή χρηματοδότηση αγορών και εξοπλιστικών έργων σε τομείς όπου η ευρωπαϊκή προσφορά παραμένει ανεπαρκής, όπως η παραγωγή πυραύλων, πυρομαχικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων κ.ά.

Στα δάνεια αυτά θα μπορούν να συμμετάσχουν χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία και η Ουκρανία, που έχουν υπογράψει μια εταιρική σχέση άμυνας και ασφάλειας, καθώς και η Μ. Βρετανία, η οποία υπέγραψε με την ΕΕ παρόμοια συμφωνία εταιρικής σχέσης στις 19 Μαΐου στο Λονδίνο ή και υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Στην πρόταση υπό έγκριση κανονισμού, προβλέπεται το κόστος των εξαρτημάτων που παράγεται από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (εγκατεστημένη στην ΕΕ, σε χώρα του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή στην Ουκρανία) να μην είναι μικρότερο από το 65% του συνολικού κόστους του τελικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Το υπόλοιπο ποσοστό, έως και 35%, μπορεί να προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ, χώρες του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή την Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε με ανάρτηση του στο Χ, ότι αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη «σημαντικό βήμα προς μια ισχυρότερη Ευρώπη», το οποίο «υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ τον Μάρτιο, βοηθώντας τα κράτη μέλη να επενδύσουν από κοινού στην ευρωπαϊκή άμυνα και να ενισχύσουν την κοινή μας ασφάλεια».

The agreement on the #SAFE loan instrument reached today by @POLAND25EU is an important step toward a stronger Europe. It delivers on the commitments made by EU leaders in March, helping member states invest jointly in European defence and strengthening our shared security.

— António Costa (@eucopresident) May 21, 2025