Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ριλσκ, στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντερ Χινστέιν.

Ο πύραυλος έπεσε σε ένα ξενοδοχείο, είπε ο κυβερνήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Footage of the aftermath of the Ukrainian Armed Forces’ strike on Rylsk in the Kursk region. pic.twitter.com/tOPhLb6GNT

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 11, 2025