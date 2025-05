Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την Κάρλα Χέιντεν, βιβλιοθηκονόμο του Κογκρέσου από το 2016, σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλές επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χέιντεν, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφροαμερικανίδα που ηγήθηκε της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενημερώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ για την απόλυσή της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις καταδίκασε με δήλωσή του την ενέργεια χαρακτηρίζοντάς την «άδικη» και «επίδειξη αναισθησίας» και κατηγορώντας τον Τραμπ ότι επιχειρεί «να απαγορεύσει βιβλία, να ξεπλύνει την αμερικανική ιστορία και να γυρίσει πίσω το ρολόι».

Δημοκρατικοί βουλευτές, όπως η Ρόζα Ντελάουρο, δήλωσαν πως η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ανησυχητική τακτική «αναίτιων απολύσεων αφοσιωμένων δημόσιων λειτουργών» και αντικατάστασής τους με «κάποιον από τους ‘φίλους’ του που δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα».

«Η κίνηση αυτή υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας μας και διαβρώνει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στους θεσμούς μας», δήλωσε η Ντελάουρο. «Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να δώσει μια ξεκάθαρη εξήγηση γι’ αυτή την απόφαση».

Η Χέιντεν, η οποία είχε ορκισθεί το Σεπτέμβριο 2016 για 10ετή θητεία, είχε διορισθεί από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Πρόσφατα είχε καταθέσει ενώπιον τόσο της Υποεπιτροπής Κατανομής Κονδυλίων της Γερουσίας όσο και της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, όπου ο βουλευτής Τζόζεφ Ντ. Μορέλ προειδοποίησε πως η κυβέρνηση Τραμπ στοχοθετεί πολιτιστικούς θεσμούς, όπως βιβλιοθήκες και μουσεία.

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου είναι μια υπηρεσία του νομοθετικού κλάδου, αλλά ο πρόεδρος ορίζει τον επικεφαλής της, ο διορισμός του οποίου επικυρώνεται στη συνέχεια από τη Γερουσία.

Ο Μορέλ ανακοίνωσε σχέδια να καταθέσει νομοσχέδιο που θα δώσει στο κοινοβούλιο την εξουσία του διορισμού του Βιβλιοθηκονόμου του Κογκρέσου, με στόχο να προστατευθεί η θέση από κομματική ανάμιξη.

Σε δήλωσή του, ο Μορέλ χαρακτήρισε την Χέιντεν «ηρωίδα» και εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια «μιας πατριώτισσας δημόσιας λειτουργού» που αφιέρωσε την καριέρα της στην υπηρεσία του κοινού, από το να βοηθάει παιδιά να μάθουν να διαβάζουν μέχρι να προστατεύει ζωτικής σημασίας εθνικούς θησαυρούς.

