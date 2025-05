Η Melania Trump αποθεώνει τη Barbara Bush σε μια τελετή που πολλοί δεν περίμεναν να δουν

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της, η Melania Trump απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη Barbara Bush, παρουσιάζοντας ένα νέο αμερικανικό γραμματόσημο αφιερωμένο στη μνήμη της πρώην Πρώτης Κυρίας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην East Room του Λευκού Οίκου, με τη Melania να χαρακτηρίζει τη Bush ως μια γυναίκα με “προοδευτικό όραμα”, επικαλούμενη τον εμβληματικό λόγο της το 1990 στο Wellesley College όπου κάλεσε για μια μελλοντική γυναίκα πρόεδρο.

Melania Trump paid tribute to Barbara Bush, saying, "Mrs. Bush's legacy is marked by her respect for tradition while also breaking with convention." https://t.co/3uDAJhkKMN pic.twitter.com/jjmEdRDSoU