Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι είναι ένας μαθητής ενώ ακόμη δύο είναι τραυματίες. Η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε μπροστά σε Λύκειο, στη Σάντα Άννα, στην Καλιφόρνια, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Οι τρεις συμμαθητές μετά την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ο ένας υπέκυψε πολύ γρήγορα στα τραύματά του, οι άλλοι δύο νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να αξιολογείται ως σταθερή, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, αξιωματικός Ναταλί Γκαρσία.

Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο υπόπτους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έχουν σχέση με το σχολείο ή ποιο ήταν το κίνητρό τους, δήλωσε η Γκαρσία.

Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη το απόγευμα, την ώρα που οι μαθητές έφευγαν από το σχολείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της σχολικής περιφέρειας, Φερμίν Λεάλ.

Η αστυνομία στη Νότια Καλιφόρνια αναζητά τουλάχιστον δύο υπόπτους χωρίς να έχει διευκρινίσει αν πρόκειται για άτομα από το Λύκειο ή κάτι αναφορικά με το κίνητρό τους.

Κατόπιν του περιστατικού αυτού τα απογευματινά προγράμματα και οι αθλητικές δραστηριότητες ακυρώθηκαν. Επιπλέον οι υπεύθυνοι έκαναν γνωστό ότι την Πέμπτη θα βρίσκονται στο σχοείο και θα είναι διαθέσιμοι για όποιον μαθητή χρειάζεται υποστήριξη, σχολικοί ψυχολόγοι.

Η Σάντα Άννα είναι πόλη περίπου 300.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Το λύκειο εξυπηρετεί περίπου 3.000 μαθητές, σύμφωνα με το Associated Press.

