Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχουν πολλά θύματα σε επίθεση που σημειώθηκε στη Χάιφα, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση εξαπολύθηκε με μαχαίρι και όχι με πυροβόλο όπλο, όπως είχε επισημάνει αρχικά.

Από την πλευρά της η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων επεσήμανε ότι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», υπογράμμισε η αστυνομία.

#UPDATE: Israeli media report that five people were injured in today’s Haifa terror attack, including one critically and three seriously. At least one terrorist was reportedly eliminated.https://t.co/BLn6RG6TDV

