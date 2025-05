Μεγαλύτερη εμβάθυνση σε σύγχρονες προκλήσεις για τις κεφαλαιαγορές, τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία επιδιώκει σήμερα 6 Μάϊου το 5ο OT FORUM με κεντρικό θέμα «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές».

Κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του ΟΤ FORUM που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στο Μικρό Χρηματιστήριο ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης, των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτών οίκων, των επιχειρήσεων και της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους για το μεγάλο στοίχημα, εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηματοοικονομική αειφορία.

Το τεχνικό δυναμικό της Alter Ego Media θα μεταδώσει live-streaming το 5ο OT FORUM από τις ιστοσελίδες του Ομίλου (ot.gr, in.gr, tanea.gr, tovima.gr) και το Mega Play

Το 5ο OT FORUM ξεκινά τις εργασίες του σήμερα στις 10.30 το πρωί και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ. Η δημοσιογραφική ομάδα του ΟΤ με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα καταγράψει και θα παρουσιάσει τις προτάσεις, τις θέσεις και τους προβληματισμούς των εκπροσώπων της οικονομικής και πολιτικής σκηνής.

Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του OT FORUM ανοίγει στις 10.30 το πρωί ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα ξεδιπλώσει την εξωτερική πολιτική ενώπιον της νέας εποχής που φέρνει η θητεία Τραμπ αλλά και οι γεωπολιτικές προκλήσεις

Σήμερα 6 Μαΐου, δεύτερη και τελευταία ημέρα του 5ου OT FORUM ειδικά θεματικά πάνελ θα συντονίσουν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι της Alter Ego Media, όπως ο Περικλής Δημητρουλόπουλος, διευθυντής της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ο Αντώνης Καρακούσης, σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ο Δημήτρης Μανιάτης, αρθρογράφος και πολίτικος συντάκτης στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και το in.gr.

Ψηλά στην ατζέντα της δεύτερης ημέρας του OT FORUM βρίσκονται και οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσιάζει το στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση των ευκαιριών από τη χώρα μας

Για την εισροή και την τοποθέτηση κεφαλαίων από Έλληνες και θεσμικούς επενδυτές αναλύουν οι Κοτρόζος (Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ), Δραζιώρης (Eurobank Equities), Βερέμης (Big Pi Ventures) και Ξυδώνας (ΑΕΔΑΚ ΕΦΚΑ)

Γεραπετρίτης και Παπασταύρου στο 5ο OT FORUM

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικές επιχειρήσεις θα παρουσιαστεί από τους Ζούζουλα και Ντότσια (AXIA Ventures Group)

Ξεκλειδώνοντας Έλληνες και θεσμικούς επενδυτές

Το 5ο OT FORUM με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών χρηματιστηριακών εταιρειών και funds θα επιδιώξει να εμβαθύνει στο θέμα της προσέλκυσης κεφαλαίων από Έλληνες και θεσμικούς επενδυτές.

Στο ειδικό θεματικό πάνελ συμμετέχουν οι Αγαμέμνων (Μέμος) Κοτρόζος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, Σταμάτης Δραζιώτης CFA, Head of Research Eurobank Equities, Μάρκος Βερέμης Εταίρος της Big Pi Ventures και Πάνος Ξυδώνας, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΕΔΑΚ του ΕΦΚΑ, Καθηγητής ESSCA Πανεπιστημίου Γαλλίας.

Ο Sundeep Gantori, Managing Director, CIO Equity Strategist at UBS Global Wealth Management θα παρουσιάσει και θα αναλύσει τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της στο νέο παραγωγικό μοντέλο

Διεθνείς επενδυτές και ελληνικές επιχειρήσεις

Η τοποθέτηση ξένων επενδυτών σε ελληνικές επιχειρήσεις, και μάλιστα εν μέσω εποχής γεμάτης από προκλήσεις δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός των θεμάτων συζήτησης που ανοίγει το 5ο OT FORUM. Έχουν προσκληθεί και θα παρουσιάσουν τις αναλύσεις τους ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας Managing Director & Head of Research AXIA Ventures Group και η Βάια Ντότσια Director in the Capital Markets Division AXIA Ventures Group.

Στο 5ο OT FORUM οι Καραΐνδρος (Metlen), Κάτσενος (HELLENiQ ENERGY), Παπακωνσταντίνου (IDEAL HOLDINGS), Γκόνης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Αποστολόπουλος (OTS)

Η UBS για το ΑΙ

Τα stories εισηγμένων επιχειρήσεων

Και κατά τη δεύτερη ημέρα του 5ου OT FORUM το μικρόφωνο δίνεται σε ανώτατα και υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αφηγηθούν τα success stories τους αλλά κυρίως θα τοποθετηθούν σε θέματα κεφαλαιαγορών, επενδύσεων και αειφορείας.

Οι νέες προκλήσεις στην ενέργεια παρουσιάζονται και αναλύονται από τους Μανουσάκη (ΑΔΜΗΕ) και Νάσο (ΔΕΗ)

Συμμετέχουν οι Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer Metlen Energy & Metals, Νίκος Κάτσενος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων HELLENiQ ENERGY, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου Head of Strategy IDEAL HOLDINGS, Αργύρης Γκόνης Investor Relation Officer ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Γεώργιος Αποστολόπουλος, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Μέλος Δ.Σ. της OTS.

Οι νέες προκλήσεις στην ενέργεια

Οι νέες προκλήσεις στην ενέργεια, όπως η μεταβλητότητα των αγορών και των τιμών, η στοχαστικότητα των ΑΠΕ και το κλειδί της διαχείρισης της ενέργειας θα είναι το αντικείμενο συζήτησης σε δύο ξεχωριστά πάνελ.

Οι ευκαιρίες στην Εναλλακτική Αγορά σε θεματικό πάνελ με τους Κοσκολέτο (Χρηματιστήριο Αθηνών), Δημητρακόπουλο (Softweb), Μανδαλά (Meditterra) και Παπαπολύζο (TREK Development)

Στο πρώτο συμμετέχει ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ και στο δεύτερο ο αναπληρωτής CEO Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ Κωνσταντίνος Νάζος.

Αργυρού και Πολίτης παρουσιάζουν τη στρατηγική προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδύσεων στην Ελλάδα

Οι ευκαιρίες της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.)

Δύο θεματικές για την Εναλλακτική Αγορά έχει ετοιμάσει το 5ο OT FORUM φιλοξενώντας αφενός τον Νίκο Κοσκολέτο CFO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δύο εκπροσώπους επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτήν τον Χάρη Δημητρακόπουλο CFOτης Softweb και τον Γιάννη Μανδάλα, Managing Director της Meditterra αλλά και ένα εκπρόσωπο εταιρείας που προετοιμάζεται για την είσοδο της: Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Παπαπολύζο, Πρόεδρο και CEO της TREK Development.

Φάμελλος και Χαρίτσης προτείνουν εναλλακτικό μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης της χώρας

Το στοίχημα της προσέλκυσης επενδύσεων

Στο 5ο OT FORUM συμμετέχουν και δύο συνεργάτες του πρωθυπουργού, τεχνοκράτες και ειδικοί στα θέματα επενδύσεων. Και η συζήτηση μαζί τους θα αφορά τις επαφές που κάνουν με επενδυτές του εξωτερικού αλλά και το σχέδιο της κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Πρόκειται για τον Μιχάλη Αργυρού, Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και τον Δημήτρη Πολίτη, σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων.

Το εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο

Στη δεύτερη ημέρα του 5ου OT FORUM το παρών για να καταθέσουν τις προτάσεις που αφορούν στην οικονομία θα δώσουν και δύο αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.