Ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώνει 100 ημέρες στον Λευκό Οίκο έχοντας συγκεντρώσει όλα τα φώτα του πλανήτη πάνω του, καθώς έχει βαλθεί να ανατρέψει πολλά απ’ όσα θεωρούσαμε δεδομένα στην διεθνή σκηνή. Η επιβολή δασμών, η υπογραφή περισσότερων διαταγμάτων από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο κατά το ίδιο διάστημα, η επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εμπλοκή του στον πόλεμο της Ουκρανίας και τα αμφιλεγόμενα σχέδια για την Γάζα είναι μόνο μερικά από τα έργα των πρώτων 100 ημερών που δείχνουν τις προτεραιότητες και τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Πιστός στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ο Τραμπ μοιάζει να ακροβατεί και να το διασκεδάζει δοκιμάζοντας τις αντοχές ακόμη και των συμμάχων του, με αρκετούς αναλυτές ωστόσο να τον προειδοποιούν πως «Πρώτα η Αμερική θα χάσει» αν συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Ποιος θα έχει δίκιο και ποιος άδικο ίσως να το μάθουμε στο τέλος της θητείας του.

Ας θυμηθούμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των πρώτων 100 ημερών της νέας θητείας του Ντόναλντ Τραμπ:

Σε μόλις 100 ημέρες, ο Τραμπ έχει σχεδόν ισοφαρίσει τον αριθμό των εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο προκάτοχός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσσάρων ετών (140 έναντι 162 του Μπάιντεν). Ένα εκτελεστικό διάταγμα είναι μια οδηγία που εκδίδεται από τον πρόεδρο προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και έχει ισχύ νόμου, αλλά δεν απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Μόνο στις 20 Ιανουαρίου, την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο Τραμπ υπέγραψε 26 διατάγματα. Η πλειονότητα των εκτελεστικών διαταγμάτων του Τραμπ επικεντρώνονται στη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων, καθώς και στην ενέργεια και το εμπόριο.

Τα διατάγματα προκαλούν αντιδράσεις από τις πρώτες κιόλας ώρες αφού ο Τραμπ απονέμει χάρη σε εκατοντάδες ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς τους για ακόμη μια φορά «ομήρους». Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει συχνά τη βαρύτητα της επίθεσης στο Καπιτώλιο, που έχει περιγράψει με όρους όπως «ημέρα αγάπης» ή «ξεχείλισμα της στοργής» των οπαδών του προς τον ίδιο. Εκείνη την ημέρα, εκατοντάδες οπαδοί του, εξαγριωμένοι από τις αβάσιμες καταγγελίες του περί εκλογικής απάτης, κατέλαβαν το Καπιτώλιο, προσπαθώντας μάταια να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020. Έκτοτε κάπου 1.600 άνθρωποι συνελήφθησαν και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, με πάνω από 1.270 να καταδικάζονται.

Την πρώτη ημέρα ο Τραμπ απέσυρε επίσης τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό της παγκόσμιας θέρμανσης, καθώς το 2024 η Γη πέρασε το κρίσιμο όριο της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Η Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε το 2015 από σχεδόν 200 χώρες, στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C, με ιδανικό στόχο το 1,5°C. Παρά την ιστορική σημασία της, η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική και τα κράτη ορίζουν τα δικά τους σχέδια για τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία. Ωστόσο, ο Τραμπ αποχώρησε για πρώτη φορά το 2017, με την απόφαση να γίνεται επίσημη το 2020. Ο διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, επανένταξε τη χώρα στη Συμφωνία την πρώτη ημέρα της θητείας του το 2021, ενώ το Δεκέμβριο του 2024 ανακοίνωσε φιλόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 66% έως το 2035.

Με ένα αντίστοιχο εκτελεστικό διάταγμα ο Τραμπ επέσυρε τις ΗΠΑ και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Τον είχε επικρίνει έντονα για την διαχείριση της πανδημίας Covid-19. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έκλεβε, όλοι κλέβουν τις ΗΠΑ. Δεν θα συμβαίνει πια», τόνισε ο Τραμπ υπογράφοντας το διάταγμα. Στο διάταγμά του ο Τραμπ ζητεί από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να αναστείλουν οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων, στήριξη ή πόρους της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον ΠΟΥ» και τις καλεί να «βρουν αξιόπιστους αμερικανικούς και διεθνείς εταίρους» ικανούς «να αναλάβουν τις δραστηριότητες» του οργανισμού. Ο ΠΟΥ έχει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό καταστάσεων παγκόσμιας υγειονομικής έκτακτης ανάγκης. Στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να αποσύρει τη χώρα από τον ΠΟΥ, κατηγορώντας τον ότι «ελέγχεται από την Κίνα». Ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν, όμως, ακύρωσε την αποχώρηση προτού αυτή τεθεί σε ισχύ, καθώς ο ΟΗΕ προβλέπει ότι πρέπει να περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή που μια χώρα ανακοινώνει την αποχώρησή της από τον ΠΟΥ μέχρι αυτή να ισχύσει.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει εκδώσει μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων για την περικοπή ομοσπονδιακών προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης (DEI), τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν ευκαιρίες για γυναίκες, εθνικές μειονότητες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και άλλες παραδοσιακά υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Έχει επίσης προσπαθήσει να αποτρέψει τις ιδιωτικές εταιρείες που λαμβάνουν κυβερνητικές συμβάσεις από το να λαμβάνουν υπόψη την υποεκπροσώπηση στις αποφάσεις πρόσληψης. Παράλληλα, στοχεύει τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και ανακηρύσσει ότι οι ΗΠΑ «αναγνωρίζουν δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό».

Την ιδία ώρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα και εξουσιοδότησε τον στρατό να μπορεί να παρεμβαίνει στα σύνορα με το Μεξικό για να εμποδίσει την «εισβολή» όπως είπε των παράτυπων μεταναστών.

Στο ίδιος μήκος κύματος της αντιμεταναστευτικής του ρητορικής επιτέθηκε ακόμα στο δικαίωμα στο άσυλο και στο δικαίωμα της ιθαγένειας, καθώς υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αφαιρεί από τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ τη δυνατότητα αυτόματης πολιτογράφησης.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης εκτελεστικό διάταγμα το οποίο καθιερώνει τα αγγλικά ως την επίσημη γλώσσα στις ΗΠΑ, με στόχο να «προάγει την ενότητα» της χώρας.

«Είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να ορίσει μία – και μόνο μία – επίσημη γλώσσα», υπογραμμίζεται στο διάταγμα «τιμώντας τη μακρά παράδοση πολύγλωσσων αμερικανών πολιτών, οι οποίοι έμαθαν αγγλικά και τα δίδαξαν στα παιδιά τους», όπως αναφέρει. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί «στην προαγωγή της ενότητας και τη διατήρηση κοινής αμερικανικής κουλτούρας για όλους τους πολίτες» της χώρας, επισημαίνεται.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν καθιερώσει επίσημη γλώσσα μέχρι σήμερα. Το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ ακυρώνει εκείνο που είχε υπογράψει το 2000 ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, το οποίο είχε στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση «πολιτών με περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας» στις δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής, αλλά θα εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια. Στο παρελθόν, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καθιέρωση επίσημης γλώσσας στις ΗΠΑ είχαν απορριφθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Περίπου 43 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ μιλούν ισπανικά στο σπίτι τους, σύμφωνα με επίσημα δημογραφικά στοιχεία του 2023.

Ένα από τα κεντρικότερα πρόσωπα τόσο της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ όσο και των πρώτων 100 ημερών του είναι ο Ιλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας τέθηκε επικεφαλής του του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Department of Government Efficiency – DOGE) αν και η θητεία του δεν θα μακροημερεύσει καθώς ο ίδιος έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει μετά την ελεύθερη πτώση της Tesla. Ωστόσο, το μέλλον της DOGE παραμένει ασαφές, καθώς και το πότε ακριβώς θα αποχωρήσει ο Μασκ. Το μόνο βέβαιο είναι πως η ραγδαία πτώση –71%– στα κέρδη της Tesla, σε συνδυασμό με παγκόσμιες διαδηλώσεις και καταγγελίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Ο εναγκαλισμός με τον Μασκ οδήγησε τον Τραμπ και σε μια πρωτοφανή κίνηση να μετατρέψει τον Λευκό Οίκο σε έκθεση αυτοκινήτων προκειμένου να βοηθήσει τον επιστήθιο φίλο του χαρακτηρίζοντας τους βανδαλισμούς εις βάρος καταστημάτων και οχημάτων της Tesla «εγχώρια τρομοκρατία». «Δεν μπορεί να τιμωρείται επειδή είναι πατριώτης», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος από το πλευρό του δισεκατομμυριούχου Μασκ ενώ αυτοκίνητα της Tesla ήταν σταθμευμένα έξω από τον Λευκό Οίκο.

Tην κατασκευή της έκτης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών, που θα ονομαστούν F-47 ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας ότι η σχετική σύμβαση ανετέθη στη Boeing. Αυτά τα νέα, εξελιγμένα αεροσκάφη, θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη γενιά, τα F-22 που χρησιμοποιούνται από την αμερικανική πολεμική αεροπορία εδώ και περίπου μια εικοσαετία. Η σύμβαση αυτή δίνει μια βαθιά ανάσα στην Boeing, η οποία διανύει μια περίοδο βαθιάς κρίσης εδώ και περίπου έναν χρόνο, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η νέα γενιά εμπορικών αεροσκαφών της αλλά και μιας απεργίας που κράτησε 50 ημέρες και παρέλυσε τα δύο μεγαλύτερα εργοστάσιά της.

Λίγες ώρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ επενέβη και στην γεωγραφία μιας και το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι άλλαξε και επισήμως τις ονομασίες του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και του όρους Ντενάλι της Αλάσκας σε όρος Μακίνλεϊ. «Ο Κόλπος του Μεξικού πλέον θα ονομάζεται επισήμως Κόλπος της Αμερικής και η υψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής θα φέρει και πάλι το όνομα Όρος Μακίνλεϊ» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Το βουνό αυτό ονομαζόταν και παλαιότερα Μακίνλεϊ, προς τιμή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ουίλιαμ Μακίνλεϊ. Μετονομάστηκε σε Ντενάλι (που σημαίνει «ψηλό» στη γλώσσα των ιθαγενών Κογιουκόν) το 1975, κατόπιν αιτήματος της Πολιτείας της Αλάσκας.

Σε άλλη μια κίνησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα υλικό που σχετίζεται με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963, επιδιώκοντας να τιμήσει την προεκλογική του υπόσχεση και να παρέχει περισσότερη διαφάνεια σε ένα γεγονός που σόκαρε τις ΗΠΑ.

Στις αρχές Μαρτίου ο Τραμπ απηύθυνε την πρώτη του ομιλία στο Κογκρέσο και δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλά, αφού παρέμεινε στο βήμα για 1 ώρα και 40 λεπτά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Μπιλ Κλίντον το 2000. Συγκεκριμένα, ο Μπιλ Κλίντον μιλούσε στην ολομέλεια των δυο σωμάτων της εθνικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ επί σχεδόν μιάμιση ώρα για την Κατάσταση της Ένωσης, δηλαδή περίπου 10 λεπτά λιγότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τέλη του ίδιου μήνα ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράφει διάταγμα που έχει ως στόχο να διαλύσει το υπουργείο Παιδείας, μια πρωτοβουλία που ικανοποιεί την αμερικανική δεξιά, η οποία βλέπει στα σχολεία ένα πεδίο καταπολέμησης των προοδευτικών ιδεών. «Θα το καταργήσουμε», είπε ο Τραμπ, λίγο πριν υπογράψει το κείμενο, στον Λευκό Οίκο. «Θα το κλείσουμε, το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε, περιστοιχισμένος από φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε την πρώτη ημέρα της θητείας του, την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να αφαιρεθεί η Κούβα από τη μαύρη λίστα των κρατών που η Ουάσιγκτον ερίζει ότι υποστηρίζουν την «τρομοκρατία», που ανακοινώθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας που προέβλεπε την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.

Η Aμερικανική Yπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ και του Μασκ με την παύση λειτουργίας της υπηρεσίας και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων να έχει βαθύ αντίκτυπο στα ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ τα έβαλε και με τα Πανεπιστήμια χαρακτηρίζοντας το Χάρβαρντ «αντισημιτικό, ακροαριστερό ίδρυμα». Το Χάρβαρντ μήνυσε την κυβέρνηση για την αφαίρεση χρηματοδότησης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις του Τραμπ, οι οποίες περιλάμβαναν αλλαγές στις πρακτικές πρόσληψης και εισαγωγής φοιτητών, καθώς και την κατάργηση των προγραμμάτων για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη. Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να στοχεύσει το καθεστώς φοροαπαλλαγής του Χάρβαρντ, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απείλησε να καταργήσει τη δυνατότητα του πανεπιστημίου να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, περισσότερα από 200 φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής συμμορίας Tren de Aragua της Βενεζουέλας απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στάλθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου μεταφέρθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο περί εχθρικών αλλοδαπών του 1798 για να απελάσει γρήγορα τα φερόμενα ως μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία συνδέεται με απαγωγές, εκβιασμούς, οργανωμένο έγκλημα και δολοφονίες κατά παραγγελία, παρά το δικαστικό μπλόκο.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

