Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στο NBA καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 119-118 εκτός από τους Πέισερς και με συνολικό ρεκόρ 4-1 αποκλείστηκαν στα playoffs της Ανατολής.

Μάλιστα έκανε ένα ακόμα triple double ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 30 πόντους, 20 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 44’ συμμετοχής, με 8/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 11/17 βολές.

Οι Μπακς βρέθηκαν και στο +7 στα τελευταία 45’’ της αναμέτρησης, αλλά οι Πέισερς έκαναν την ανατροπή.

Με τη λήξη του αγώνα ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας αναστάτωση στο παρκέ.



Μάλιστα, σε μια στιγμή, ο Αντετοκούνμπο πέρασε από το να αγκαλιάζει τον σέντερ των Πέισερς, Μάιλς Τέρνερ , στο να «ορμάει» στον Μπένεντικτ Μάθουριν των Πέισερς. Τον Έλληνα συγκράτησαν παίκτες και υπεύθυνοι ασφαλείας.

Mathurin thought giannis was giving him respect and then just snapped on him 😭 pic.twitter.com/QkOJBiZnAo

— . (@30Burner_) April 30, 2025