Πρώτος και με διαφορά άνω των 290.000 ψήφων, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία του κοινού για τη ανάδειξη των παικτών που θα συμμετάσχουν στο εφετινό All Star Game του NBA που θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2025 στο Σαν Φραντσίσκο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στην τελευταία ενημέρωση που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/1) από το NBA, είχε συγκεντρώσει 1.710.630 ψήφους, με τον Νίκολα Γιόκιτς να τον ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1.422.121 ψήφους.

Στην τρίτη θέση είναι ο περσινός πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ με 1.385.851 ψήφους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κέβιν Ντουράντ (1.268.799 ψήφους) και ΛεMπρόν Τζέιμς (1.167.661).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη φετινή σεζόν μετρά 32.6 πόντους κατά μέσο όρο, έχοντας παράλληλα 11,6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά αγώνα. Ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να αγωνιστεί για ένατη φορά σε All Star Game, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το NBA Cup με τους Μπακς.

The first EAST returns for NBA All-Star 2025!

Who do you think should be in The Bay?

— NBA (@NBA) January 2, 2025