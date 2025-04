Η απρόβλεπτη δασμολογική πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα αντίμετρα από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ είναι πιθανό να προκαλέσουν βαρύ πλήγμα στις οικονομίες παγκοσμίως, με την ευημερία της Αμερικής να πλήττεται ιδιαίτερα σκληρά, προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο διεθνής οικονομικός οργανισμός που εδρεύει στην Ουάσινγκτον εμφανίζεται πολύ επιφυλακτικός στις προβλέψεις του, λόγω της «περίπλοκης και ρευστής» κατάστασης επί του παρόντος. Μια ένδειξη της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι προκειμένου να προχωρήσουν σε προβλέψεις, είναι το γεγονός ότι το ΔΝΤ έλαβε υπόψη του μόνο τις εξελίξεις στο πεδίο των δασμών μέχρι τις 4 Απριλίου και όχι κατ’ ανάγκη όλα τα μέτρα αντιποίνων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2,8% φέτος, ποσοστό αναθεωρημένο προς τα κάτω κατά 0,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση, τον Ιανουάριο.

«Εισερχόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε εδώ και 80 χρόνια επανεκκινεί (…) Εκτός από τους δασμούς, η αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές προοπτικές», παρατήρησε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά. Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που έχουν οι δασμοί στο παγκόσμιο εμπόριο, το Ταμείο αναμένει αύξηση του όγκου συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών μόνο κατά 1,7% φέτος, ενώ πριν από μόλις τρεις μήνες έκανε λόγο για +3,2%.

Και μολονότι, στο άμεσο μέλλον, η παγκόσμια οικονομία φαίνεται ότι «θα αποφύγει την ύφεση», οι επιπτώσεις από τους δασμούς θα γίνουν «αρνητικά αισθητές σε όλες τις περιοχές, τη φετινή και την επόμενη χρονιά», είπε ο Γκουρενσά.

Πάντως, ο κίνδυνος ύφεσης έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο για την παγκόσμια οικονομία όσο και για τις ΗΠΑ ειδικότερα.

Γενικότερα, οι δασμοί θα λειτουργήσουν ως σοκ προσφοράς στις ΗΠΑ, με μείωση της παραγωγικότητας και της παραγωγής και αύξηση των τιμών· και αλλού ως σοκ ζήτησης, που μπορεί να σημαίνει μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και πτώση των τιμών.

Για τη Βόρεια Αμερική, το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του και για τις τρεις οικονομίες, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

Πλέον, θεωρεί ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα παρουσιάσει ανάπτυξη 1,8% φέτος (μείωση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων από την προηγούμενη πρόβλεψη) και του Καναδά κατά 1,4% (-0,6 κάτω από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου).

Το Μεξικό, η οικονομία του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές προς τον βόρειο γείτονά του, μπορεί να περιέλθει σε ύφεση (-0,3% ή 1,7 ποσοστιαία μονάδα κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη).

