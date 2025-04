Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αποθήκη πυρομαχικών της ρωσικής περιφέρειας Βλαντίμιρ (δυτικά), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το υπουργείο Άμυνας που απέδωσε το περιστατικό σε πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε εξαιτίας μη τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας.

«Λόγω πυρκαγιάς στην περίμετρο στρατιωτικής βάσης στην περιφέρεια Βλαντίμιρ προκλήθηκε έκρηξη πυρομαχικών σε χώρο αποθήκευσης», αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Αβντίεφ ανέφερε σε δική του ανάρτηση πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Συμπλήρωσε πως για λόγους ασφαλείας, απομακρύνθηκαν περίπου 450 κάτοικοι κοινοτήτων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την στρατιωτική βάση, ενώ σήμανε συναγερμός στην ευρύτερη περιοχή του Κιρζάτς.

Η εισαγγελία της περιφέρειας ανέφερε πως η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μπάρσοβο, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό κατά τη στιγμή της έκρηξης.

