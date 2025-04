Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε μια αποθήκη πυρομαχικών σε στρατιωτική μονάδα στην περιφέρεια Βλαντίμιρ προκλήθηκε από μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, προσθέτοντας πως -σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες- δεν υπάρχουν θύματα από το συμβάν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση και έκρηξη πυρομαχικών, τόνισε το υπουργείο.

Η ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή Κιρζάτς όπου βρίσκεται η αποθήκη πυρομαχικών, μετέδωσαν νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram, που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η έκρηξη οδήγησε στην εκκένωση πολλών χωριών.

A powerful explosion rocked central Russia’s Vladimir region, local authorities said Tuesday, as unconfirmed reports suggested the blast erupted at one of the country’s largest missile and ammunition depots.

— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 22, 2025