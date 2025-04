Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Ευρώπη. Στην Ιταλία, οι πρωτοφανείς πλημμύρες έχουν αφήσει πίσω τους τρεις νεκρούς, την ώρα που στις γαλλικές Άλπεις ένας άντρας βρέθηκε νεκρός λίγο αφότου παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα.

Στο Πιεμόντε στη βόρεια Ιταλία, ελικόπτερα της Πυροσβεστικής απεγκλωβίζουν οδηγούς από τα πλημμυρισμένα αυτοκίνητά τους.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ένας 64χρονος άνδρας με τον 33χρονο γιο του, οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν υποχώρησε το οδόστρωμα και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε ορμητικό χείμαρρο.

Following Piedmont, a series of floods has hit the Italian province of Veneto. pic.twitter.com/AIG29vULbf

Στην Νάπολη, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η καμπίνα του τελεφερίκ στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα εξαιτίας σφοδρών ανέμων.

Στην καμπίνα βρίσκονταν τέσσερις τουρίστες και ο χειριστής.

‘The newspapers here are reporting that two Britons and two Israelis are amongst the dead’

Rupert Wingfield-Hayes had the latest on #BBCBreakfast after four people died when a mountain cable car cabin plunged to the ground near Naples in southern Italyhttps://t.co/Bp2wDdps8r pic.twitter.com/PchhAHJWxd

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 18, 2025