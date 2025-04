Η Κίνα θα εγκαινιάσει τον Ιούνιο την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, το τελευταίο επίτευγμα μηχανικής από τη χώρα που εστιάζει στις υποδομές.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon Bridge βρίσκεται προς ολοκλήρωση στο Γκουιζού, στη νοτιοδυτική Κίνα. Θα έχει ύψος 625 μέτρα και αναμένεται να κλέψει την πρωτιά από τον σημερινό κάτοχο του τίτλου, τη γέφυρα Millau Viaduct στη Γαλλία.

Η Κίνα προωθεί σε εθνικό επίπεδο τη βελτίωση των υποδομών, ιδίως σε σχετικά υπανάπτυκτες ορεινές περιοχές όπως η Γκουιζού, η οποία βρίσκεται 800 μίλια δυτικά της πόλης Σενζέν.

Με τη γέφυρα αυτή θα είναι πιο εύκολο από ποτέ για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά να διασχίσουν την περιοχή. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού πάνω από το μεγάλο φαράγγι Huajiang από δύο ώρες σε μόλις ένα λεπτό.

Η κατασκευή της γέφυρας, που έχει μήκος 2,9 χιλιόμετρα, ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2025. Είναι κατασκευασμένη με χαλύβδινα δικτυώματα που ζυγίζουν συνολικά 22.000 τόνους, όσο δηλαδή ζυγίζει ο Πύργος του Άιφελ επί τρεις φορές. Η γέφυρα διασχίζει το φαράγγι Huajiang Grand Canyon, που ονομάζεται επίσης «ρωγμή της γης» όπως αναφέρει το CNN.

China’s Huajiang Grand Canyon Bridge is set to open this year, becoming the world’s tallest bridge at 2050 feet high.

Recent footage of the bridge has been released, showing crews putting on the finishing touches.

