Η Καλιφόρνια θα αμφισβητήσει στα δικαστήρια τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής, Γκάβιν Νιούσομ.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης κατήγγειλε τη «μονομερή εξουσία που διεκδικεί η κυβέρνηση Τραμπ για να επιβάλει τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ».

Donald Trump does not have the authority to unilaterally impose the largest tax hike of our lifetime with his destructive tariffs.

We’re taking him to court. pic.twitter.com/LAm1NRx300

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 16, 2025