Περισσότεροι από 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μιανμάρ από τον πολύ ισχυρό σεισμό που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και υποδομές, ενώ ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης γκρεμίστηκε επίσης στη γειτονική Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 144 στη Μιανμάρ και στους 9 στη Μπανγόκ, ενώ 732 είναι μέχρι στιγμής οι τραυματίες.

Οι αγνοούμενοι εργάτες στον ουρανοξύστη που κατέρρευσε ξεπερνούν τους 100.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφονται στην πόλη Μανταλάι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών που έπληξε το μεσημέρι την περιοχή. Ακολούθησε ένας επίσης ισχυρός μετασεισμός και πολλοί μικρότεροι.

Διασώστης στην Αμαραπούρα, μια αρχαία πόλη και σήμερα προάστιο της Μανταλάι, είπε ότι ανασύρθηκαν 30 νεκροί από πολυκατοικίες που κατέρρευσαν. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Η πόλη μας μοιάζει ισοπεδωμένη», είπε, εκτιμώντας ότι γκρεμίστηκε το ένα πέμπτο των κτιρίων.

«Λάβαμε κλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, δεν έχουμε αρκετά χέρια, ούτε μηχανήματα για να μετακινήσουμε τα χαλάσματα, όμως δεν θα σταματήσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

Το Μανταλάι, η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατ. ανθρώπους, είναι η αρχαία βασιλική πρωτεύουσα της χώρας και το κέντρο της βουδιστικής λατρείας. Οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε δεκάδες μοναχούς που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του Μοναστηριού Πάγια Ταούνγκ, είπε διασώστης που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Γέφυρες, δρόμοι και κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ανέφεραν κάτοικοι και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Όλοι τρέξαμε έξω από το σπίτι όταν τα πάντα άρχισαν να τρέμουν», είπε ένας κάτοικος του Μανταλάι. «Είδα ένα πενταόροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη βρίσκονται στον δρόμο, κανείς δεν τολμά να μπει μέσα», πρόσθεσε.

Διασώστης από φιλανθρωπική οργάνωση, είπε ότι έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 60 πτώματα από μοναστήρια και άλλα κτίρια στην Πινμάνα, κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλοί εγκλωβισμένοι.

Στην ίδια την πρωτεύουσα, ένα νοσοκομείο 1.000 κλινών έχει υποστεί ζημιές και δρόμοι άνοιξαν στη μέση.

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια του ουρανοξύστη που κατέρρευσε.

Πολλοί άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους, ενώ τα νερά έτρεχαν σαν καταρράκτης από την πισίνα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στην Μπανγκόκ.

WATCH: Water is seen spilling over from a hotel rooftop pool in Bangkok, Thailand after a magnitude 7.7 quake happened in Myanmar.

The epicentre was about 17.2 km from the city of Mandalay, Myanmar’s second-largest, which has a population of about 1.5 million.

Witnesses in… pic.twitter.com/fRKwCYoT6H

— GMA Integrated News (@gmanews) March 28, 2025