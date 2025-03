Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι είναι ανίκανη να διαχειριστεί με ασφάλεια τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μετά τις αναφορές περί «τεράστιας διαρροής» ντίζελ, όπως τη χαρακτήρισε.

Η Ρωσία κατέλαβε τον σταθμό από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, το 2022. Έκτοτε, Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις από τις οποίες, όπως λένε και οι δύο πλευρές, υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι υπέστη ζημιές μια δεξαμενή ντίζελ στον κατεχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Το καύσιμο που χύθηκε ήταν αρκετό για να λειτουργήσουν οι εφεδρικές γεννήτριες του σταθμού επί 25 ημέρες», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Χεόρχι Τίχι.

We have received reports of diesel reservoir damage at the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant. The spilled fuel was enough to power the station’s emergency generators for 25 days.

Russians not only stole the plant, but they are unable to manage its basic safety.…

— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 26, 2025