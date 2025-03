Μετά το νέο δημοσίευμα σήμερα από το περιοδικό The Atlantic με το αμερικανικό σχέδιο επίθεσης που αποκαλύφθηκε κατά λάθος στον αρχισυντάκτη του, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, όταν άκρως υψηλόβαθμοι σύμβουλοι ασφαλείας του Λευκού Οίκου τον περιέλαβαν στους συμμετέχοντες σε απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο Signal, όπου συζητούσαν πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη, ο Λευκός Οίκος και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις γι’ αυτή την πρωτόγνωρη διαρροή, είτε υποβαθμίζοντας το συμβάν, είτε απαξιώνοντας τον ίδιο τον δημοσιογράφο και το μέσο ενημέρωσης.

Από την πλευρά τους, Δημοκρατικοί του Κογκρέσου συνέχισαν και σήμερα τους υψηλούς τόνους για την υπόθεση και με επιστολή τους ζητούν την έναρξη έρευνας από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενδεικτικό του σάλου που έχει προκαλέσει το επονομαζόμενο και Signalgate, είναι πως ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ζήτησαν έρευνα για αυτήν την υπόθεση διαρροής και ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε με κάθε τρόπο χθες ότι οι επίμαχες συνομιλίες δεν περιελάμβαναν απόρρητα στρατιωτικά στοιχεία, το The Atlantic σήμερα στο δημοσίευμα έδωσε screenshots (στιγμιότυπα οθόνης) με τα μηνύματα του Αμερικανού υπουργού Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ που περιλαμβάνουν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων κατά των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη, πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

Το άρθρο φέρει τίτλο «Αυτά είναι τα σχέδια επίθεσης που μοιράστηκαν στο Signal οι σύμβουλοι του Τραμπ».

Ο Γκόλντμπεργκ, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων, τελικά τις αποκάλυψε σήμερα.

Στο απόσπασμα της συνομιλίας που δημοσίευσε το αμερικάνικο περιοδικό, δεν αναφέρθηκαν ονόματα ή ακριβείς τοποθεσίες των Χούθι, που στοχοθετήθηκαν, ούτε αποκαλύφθηκαν πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μπουν στο στόχαστρο οι αμερικανοί στρατιώτες. Υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα από τον Πιτ Χέγκσεθ για την ώρα των επιθέσεων.

Αφού αποκάλεσε τον Γκόλντμπεργκ έναν «γλοιώδη τύπο», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν πιστεύει πως ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά πλέον εκτιμά ότι ο Γουόλτς και η ομάδα δε θα χρησιμοποιούσαν ξανά το Signal σύντομα.

Ο Γουόλτς ήταν εκείνος που προσέθεσε τον Γκόλντμπεργκ στην ομαδική συνομιλία.

Χθες, ο Γουόλτς δήλωσε ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για την παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας, αλλά τόνισε ότι δεν κοινοποιήθηκαν απόρρητες πληροφορίες. Και σήμερα, μετά το νέο δημοσίευμα του The Atlantic, υποβάθμισε το θέμα, σχολιάζοντας ότι δεν ανακοινώθηκαν τοποθεσίες, ούτε πηγές ή μέθοδοι, ούτε και πολεμικά σχέδια.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γκόλντμπεργκ παραφούσκωσε αυτό που είχε», είπε σε ανάρτησή του στο Χ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν στους διαλόγους στη συζήτηση ακριβή σχέδια πολεμικών επιχειρήσεων.

It’s very clear Goldberg oversold what he had. But one thing in particular really stands out.

— JD Vance (@JDVance) March 26, 2025