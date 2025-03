Την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου και τεσσάρων συνεργατών του πρότειναν οι Τούρκοι εισαγγελείς, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες τρομοκρατίας και διαφθοράς, ενώ χιλιάδες πολίτες κατεβαίνουν καθημερινά στους δρόμους, διαδηλώνοντας υπέρ του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες». Το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σχετικά με την κράτηση του νωρίς το πρωί της Κυριακής. Εάν ο Ιμάμογλου συλληφθεί με την κατηγορία της τρομοκρατίας, αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να διορίσει διαχειριστή στον δήμο, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, στέλεχος της τουρκικής τηλεοπτικής οργάνωσης τηλεφωνεί στα κανάλια και δίνει εντολή να σταματήσουν τις ζωντανές μεταδόσεις και την κάλυψη των διαδηλώσεων για τον Ιμάμογλου, αλλιώς θα έχουν συνέπειες.

NEW: Top Turkish TV watchdog executive calls TV channels one by one, instructing them to stop live broadcasts and coverage of the Imamoglu protests or face consequences. https://t.co/QmSbqvNX7H

