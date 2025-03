Πριν το ανεξάρτητο «αντι – ρομάντζο», «Anora», κάνει την έκπληξη και φύγει με πέντε βραβεία Όσκαρ, η τελετή στο Dolby Theater είχε ξεκινήσει με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα στους πυροσβέστες που πάλεψαν με τις φλόγες στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν στη σκηνή των ‘Οσκαρ και δέχθηκαν τη θερμότατη υποδοχή των παρευρισκόμενων.

«Όλων οι καρδιές είναι με εκείνους που έχασαν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών του JOKER 2 », είπε ένας από τους πυροσβέστες.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν μίλησε εν συντομία για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τις «διχαστικές πολιτικές», ενώ εκφώνησε τον εναρκτήριο μονόλογό του στα 97α Βραβεία Όσκαρ.

«Οι κάτοικοι του Λος Άντζελες έχουν ξεκάθαρα περάσει μια καταστροφική δοκιμασία και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί», είπε ο Κόναν Ο’ Μπράιεν.

«Σε στιγμές όπως αυτή, κάθε απονομή βραβείων μπορεί να φαντάζει αφελής και περιττή, αλλά αυτό που θέλω να μας βάλω να κάνουμε είναι να θυμηθούμε γιατί συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε».

Και συνέχισε: «Ακόμα και μπροστά στις τρομερές πυρκαγιές και τις διχαστικές πολιτικές, η δουλειά συνεχίζεται. Και του χρόνου, και για τα επόμενα χρόνια, μέσα από τραύματα και χαρά, αυτή η φαινομενικά παράλογη τελετουργία θα είναι εδώ. Η μαγεία, η τρέλα, το μεγαλείο και η χαρά του κινηματογράφου παγκοσμίως θα είναι μαζί μας για πάντα».

Η μετάδοση από το Dolby Theater ξεκίνησε με ένα πλάνο της πινακίδας του Χόλιγουντ, με τη φωνή της Τζούντι Γκάρλαντ να λέει There’s No Place Like Home.

Full performance of Ariana Grande and Cynthia Erivo at the #Oscars pic.twitter.com/hPevTrzzJ3 — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025

Η αναφορά στον Μάγο του Οζ έδωσε τη θέση της σε ένα βίντεο από σκηνές ταινιών που γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες, από το Mulholland Drive μέχρι την Barbie, το La La Land μέχρι το Iron Man, το Her και το Everything Everywhere All At Once, καταλήγοντας με το μήνυμα: Λος Άντζελες <3.

Full performance of “Defying Gravity” by Cynthia Erivo and Ariana Grande at the #Oscars pic.twitter.com/h9flMlgiVI — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025

Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande, οι πρωταγωνίστριες της ταινίας Wicked, η οποία αποτελεί το prequel του Μάγου του Οζ, συνέχισαν το αφιέρωμα με τις ερμηνείες Somewhere Over the Rainbow (Grande) και The Wiz’s Home (Erivo).

Στη συνέχεια, το δίδυμο ένωσε τις δυνάμεις του για το χαρακτηριστικό κομμάτι του Wicked, Defying Gravity, πριν η Erivo αναλάβει την κορύφωση με φόντο ένα πλάνο του λαμπερού ορίζοντα του Λος Άντζελες.