Σύμφωνα με τη θεωρία του χάους το πέταγμα μιας πεταλούδας στον Αμαζόνιο μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα. Αν προσαρμόσουμε την υπόθεση στα μέτρα της 97ης απονομής των βραβείων Όσκαρ, τότε τα περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα tweets μιας ηθοποιού μπορούν να φέρουν μια ανατροπή που κανείς δεν περίμενε και πολύ περισσότερο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Τα ρατσιστικά, σεξιστικά και ποικιλοτρόπως φοβικά αλλοτινά σχόλια της Κάρλα Σοφία Γκασκόν ή αλλιώς της πρωταγωνίστριας του φιλμ «Εμίλια Πέρεζ» και πρώτης τρανς γυναίκας που κέρδισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α Ρόλου στην ιστορία του θεσμού ήταν παραπάνω από αρκετά, ώστε το φιλμ του Ζακ Οντιάρ να δει την πλάτη της βιομηχανίας του θεάματος.

Η «Εμίλια Πέρεζ» των 13 υποψηφιοτήτων – είχε τις περισσότερες από κάθε άλλο φιλμ- έφυγε από το Dolby Theatre με μόλις δύο βραβεία: εκείνο του Β ρόλου για την Ζόε Σαλντάνα και αυτό του πρωτότυπου τραγουδιού. Η δήλωση της συζύγου του επικεφαλής του Netflix Τεντ Σαράντος κατά την προσέλευσή της στην απονομή πως αγαπημένο της φιλμ είναι το «The Brutalist» αποδείχτηκε μάλλον προφητική.

Είναι σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακό το γεγονός ότι στον απόηχο της φετινής τελετής περισσότερο ενδιαφέρει η εκκωφαντική πτώση του πολυδιαφημισμένου και φιλόδοξου φιλμ του Netflix, παρά ο αναπάντεχος θρίαμβος της ταινίας «Anora» του Σαμ Μπέικερ.

Ξεκάθαρος νικητής

Το μικρού προϋπολογισμού φιλμ – η παραγωγή του κόστισε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια- μπορεί να ξεκίνησε φιλόδοξα την πορεία του έπειτα από τη βράβευσή του με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, όμως ήταν η αμφιβολία και η δυσπιστία σχετικά με την Γκασκόν που το βοήθησαν να ανεβάσει στροφές. Έτσι, ο Μπέικερ επέστρεψε σπίτι του από την απονομή της ζωής του με το βραβείο σκηνοθεσίας, καλύτερης ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου και μοντάζ και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μάικι Μάντισον με το Όσκαρ Α Ρόλου.

Για το «The Brutalist» το οποίο για πολλούς πρόβαλε ως αδιαφιλονίκητο φαβορί, την παρτίδα έσωσε ο Έντριεν Μπρόντι που 22 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση διπλασίασε τα Όσκαρ του και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των 45 ηθοποιών που έχουν κατακτήσει περισσότερα από ένα χρυσά αγαλματίδια. Αναμενόμενη ήταν και η διάκριση του Κίραν Κόλκιν με το Όσκαρ Β Ρόλου για την ταινία «Αληθινός Πόνος» χάρη στην οποία μπορεί πλέον να καυχιέται πως είναι πολύ διασημότερος και επιδραστικότερος από τον αδελφό του Μακόλεϊ – κάποτε παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ.

Ντέμι, μην κλαις

Το έτερο φαβορί «Wicked» περιορίστηκε σε δύο τεχνικά βραβεία – ενδυματολογίας και παραγωγής-, όπως και το «Dune: Part Two» που τιμήθηκε στις κατηγορίες του ήχου και των ειδικών εφέ. Θριαμβική αντιθέτως ήταν η πορεία του βραζιλιάνικου «I’m still here» που απέσπασε το βραβείο ξενόγλωσσης (διεθνούς) ταινίας, αναπτερώνοντας για λίγο τις ελπίδες της Φερνάντα Τόρες πως θα μπορούσε να αγγίξει το Όσκαρ Α Ρόλου.

Βέβαια, ακόμα πιο ματαιωμένη από την Βραζιλιάνα συνάδελφό της πρέπει να αποχώρησε από την τελετή η Ντέμι Μουρ, η οποία τις τελευταίες ημέρες εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη για το κορυφαίο βραβείο – θυμίζουμε και την προτίμηση που της είχαν δείξει οι Χρυσές Σφαίρες και τα SAG Awards-, όμως δεν το πήρε μαζί της. Το «The Substance» περιορίστηκε σε μόλις ένα βραβείο, εκείνο για το μακιγιάζ και τα χτενίσματα.

Ενδιαφέρουσες ήταν οι επιλογές των 9.905 ψηφοφόρων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τα ντοκιμαντέρ – το βραβείο μεγάλου μήκους απονεμήθηκε στο «No Other Land» και το μικρού στο «The Only Girl in the Orchestra»- αλλά και για τις ταινίες animation, κατηγορία στην οποία τιμήθηκαν το λετονικό «I’m not a robot» και το ιρανικό «In the Shadow of the Cypress».

Κόναν ο (καθόλου) βάρβαρος

Στις καλές στιγμές της βραδιάς μπορεί να κρατήσει κανείς τον ευχαριστήριο λόγο του πάντα εγκάρδιου και μετριοπαθή Έντριεν Μπρόντι, το αφιέρωμα-οιονεί αποχαιρετισμό στον Τζέιμς Μποντ, τα δικαιώματα των ταινιών του οποίου πέρασαν στην κατοχή της Amazon και του Τζεφ Μπέζος, την επί σκηνής σύμπραξη της Αριάνα Γκράντε με την Σίνθια Ερίβο και το εναρκτήριο βίντεο του οικοδεσπότη Κόναν Ο’Μπράιεν που ξεπήδησε μέσα από τα σωθικά της Ντέμι Μουρ.

Αν και πολύπειρος, ο παρουσιαστής της φετινής απονομής ήταν μάλλον άνευρος και συχνά αμήχανος, αποφεύγοντας όχι μόνο τα χολερικά αστεία αλλά και οποιοδήποτε – έστω και υπαινικτικό- σχόλιο για τα πολιτικά τεκταινόμενα στις ΗΠΑ. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει πως ακόμα και το να λάμψεις διά της σιωπής σου και να χωρέσεις στα στενά παπούτσια της πολιτικής ορθότητας σε ένα σόου που ξεπέρασε τις τρεισήμισι ώρες απαιτεί ένα κάποιο ταλέντο.