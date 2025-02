Στις 21 Φεβρουαρίου 2025, η παγκόσμια κοινότητα των κρυπτονομισμάτων ταρακουνήθηκε από μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση: χάκερς κατάφεραν να αποσπάσουν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε Ethereum από την πλατφόρμα συναλλαγών Bybit, καθιστώντας το το μεγαλύτερο ψηφιακό οικονομικό έγκλημα στην ιστορία.

Bybit detected unauthorized activity involving one of our ETH cold wallets. The incident occurred when our ETH multisig cold wallet executed a transfer to our warm wallet. Unfortunately, this transaction was manipulated through a sophisticated attack that masked the signing…

— Bybit (@Bybit_Official) February 21, 2025