Στον δρόμο για τα βραβεία Όσκαρ τα βρετανικά BAFTA χρησίμευαν πάντοτε ως βαρόμετρο των προθέσεων των μελών τόσο της Βρετανικής όσο και της Αμερικανικής Ακαδημίας να αναγνωρίσουν ή όχι τα μεγάλα φαβορί της σεζόν. Φέτος, μετά το «σκάνδαλο Κάρλα Σοφία Γκασκόν» που ροκάνισε με χειρουργική ακρίβεια την οσκαρική δυναμική του μιούζικαλ «Emilia Perez», η αποψινή τελετή στο Royal Festival Hall στο Southbank Center του Λονδίνου, φαντάζει σαν μια ανάσα γιορτής και ταυτόχρονα πρόβα τζενεράλε για όλους τους υποψηφίους, πριν τη μεγάλη βραδιά των Οσκαρ στις 2 Μαρτίου.

Φαίνεται, μάλιστα, πως μπορούμε να μιλάμε πια ξεκάθαρα για δυνατά «χαρτιά», μετά από πολλές εβδομάδες αβεβαιότητας, στην χρυσή κούρσα των βραβεύσεων: μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η «Anora» του Σον Μπέικερ αναδείχτηκε σε δυναμικό οσκαρικό φαβορί σαρώνοντας τις κορυφαίες βραβεύσεις των Critics Choise Awards και των Αμερικανικών Ενώσεων των Παραγωγών και των Σκηνοθετών.

Απονομή και πριγκιπικές απουσίες

Τι περιμένουμε, λοιπόν, από τα αποψινά βραβεία BAFTA; Η τελετή των Βρετανών μπορεί να μην έχει την αίγλη της παρουσίας του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, καθώς ο πρώτος ως πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης από το 2010, ειδοποίησε ότι θα απουσιάζει «λόγω οικογενειακών υποχρέωσων» (αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η περίοδος των ολιγοήμερων διακοπών για τα βρετανικά σχολεία και το ζεύγος σκέφτεται μια οικογενειακή απόδραση), ωστόσο θα έχει επί σκηνής τον ηθοποιό Ντέιβιντ Τέναντ που αναλαμβάνει χρέη οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Θα έχει, επίσης, τους Take That για να ερμηνεύσουν το «The Greatest Day» που ανοίγει το «Anora» και τον γερόλυκο Τζεφ Γκόλντμπλαμ του «Wicked» στο πιάνο κατά τη διάρκεια του συγκινητικού βίντεο «Εις μνήμην» («In Memoriam») όπου θυμόμαστε τα μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας που «έφυγαν» από τη ζωή τους τελευταίους μήνες.

Φαβορί και υποψηφιότητες

Στις υποψηφιότητες των βραβείων, το βρετανοαμερικανικό «Κονκλάβιο» του Έντουαρντ Μπέργκερ και το «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ έχουν τις περισσότερες – το πρώτο 12 στο σύνολο, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α’ ανδρικού ρόλου για τον Ρέιφ Φάινς και β΄ γυναικείου ρόλου για την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, ενώ το δεύτερο, καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α΄ γυναικείου ρόλου για την Κάρλα Σοφία Γκασκόν και β΄ γυναικείου ρόλου για τις Σελίνα Γκόμεζ και Ζόι Σαλντάνια.

Το αμερικανοβρετανοουγγρικό έπος «The Brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέτ έχει 9 υποψηφιότητες, η «Anora» και τα μπλοκμπάστερ «Dune: Μέρος Δεύτερο» και «Wicked» διεκδικούν από 7 και τα βιογραφικά φιλμ «A complete unknown» και «Kneekap» από 6 υποψηφιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Wicked», ένα μιούζικαλ που παίζεται στη θεατρική σκηνή του Λονδίνου επί χρόνια, μπορεί να κέρδισε υποψηφιότητες για τις Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε όμως δεν φιγουράρει μέσα στη λίστα των υποψήφιων καλύτερων ταινιών που αποτελείται από το «Κονκλάβιο», το «Emilia Perez», το «Anora» και τα «The Brutalist» και «A Complete Unknown».

Ως προς τα φαβορί της απονομής στο Λονδίνο, δεδομένης της κακοτυχίας που χτύπησε την ταινία του Οντιάρ δεν περιμένουμε και πολλά θαύματα για το «Emilia Perez» – οι πιθανότητες βραβεύσεων της ταινίας έχουν συρρικνωθεί στην κατηγορία της ξενόγλωσσης παραγωγής όπου είναι υποψήφια και σε αυτή του β΄ γυναικείου ρόλου με την Ζόι Σαλντάνια να κονταροχτυπιέται με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι του «Κονκλάβιου».

Τα προγνωστικά θέλουν το μεγαλόπνοο «The Brutalist» να κυριαρχεί στις βραβεύσεις με τις προβλέψεις να «βλέπουν» να κατοχυρώνει το BAFTA Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας αλλά το «Anora» – μετά το κατακτητικό σερί νευραλγικών βραβείων την περασμένη βδομάδα – εμφανίζεται ως η ταινία-ανατροπή για την κορυφή.

Απομένει να δούμε τι θα καταφέρει το «Κονκλάβιο» του Έντουαρντ Μπέργκερ με τις 12 υποψηφιότητές του, μια παραγωγή που έχει μάλλον περισσότερες πιθανότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Βρετανικού Φιλμ (ο σκηνοθέτης του δεν πήρε την πολυπόθητη οσκαρική υποψηφιότητα) και βεβαίως, τι θα γίνει με τα μεγάλα οσκαρικά φαβορί που είναι μέχρι στιγμής βάσει των διακρίσεων τους στα βραβεία των αμερικανικών σωματείων και στις Χρυσές Σφαίρες, οι Άντριεν Μπρόντι («The Brutalist»), Ντέμι Μουρ («The Substance»), Κίραν Κάλκιν («Αληθινός πόνος») και Ζόι Σαλντάνια («Emilia Perez»). Προσοχή μόνο στην Μάικι Μάντισον («Anora») που καραδοκεί μετά την δυναμική επανεμφάνιση του «Anora» στο προσκήνιο, το οποίο – θυμίζουμε – κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2024.

Τα 78α βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, 2025 EE BAFTA Film Awards, προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema1 και Novastars την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου από τις 19:45 που ξεκινούν οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί του Southbank Centre’s Royal Festival Hall του Λονδίνου. Η τελετή απονομής των βραβείων θα προβληθεί στις 21.00 από τα Novacinema1 και Novastars (και με τηλεοπτική μετάδοση από το BBC One στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Bird

Blitz

Κονκλάβιο

Μονομάχος ΙΙ

Hard Truths

Kneecap

Lee

Ματωμένος Δεσμός

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Λούνα Ντάρμον – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Hoard)

Ριτς Πέπιατ – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Kneecap)

Ντεβ Πατέλ – Σκηνοθέτης (Monkey Man)

Σάντια Σούρι – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Τζέιμς Μπάουζερ – Παραγωγός, Μπάλθαζαρ ντε Γκανάϊ – Παραγωγός (Santosh)

Κάραν Καντάρι – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Sister Midnight)

Ξενόγλωσση Ταινία

All We Imagine As Light

Emilia Perez

I’m Still Here

Kneecap

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

Daughters

Καμία Αλλη Γη

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

To Ατίθασο Ρομπότ

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Το Ατίθασο Ρομπότ

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Εντουαρντ Μπέργκερ (Conclave)

Ντενί Βιλνέβ (Dune: Μέρος Δεύτερο)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

Kneecap

Αληθινός Πόνος

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Nickel Boys

Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μαριάν Ζαν-Μπαπτίστ (Hard Truths)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Σίρσα Ρόναν (The Outrun)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Εντριαν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Χιου Γκραντ (Heretic)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Perez)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Τζέιμι Λι Κέρτις (The Last Showgirl)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Γιούρα Μπόρισοβ (Anora)

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Κλάρενς Μακλίν (Sing Sing)

Εντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Καλύτερο Καστ

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Kneecap

Φωτογραφία

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

Νοσφεράτου

Μοντάζ

Anora

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

Kneecap

Κοστούμια

Blitz

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Νοσφεράτου

Wicked

Μακιγιάζ

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

Νοσφεράτου

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Μουσική

The Brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Νοσφεράτου

Το Ατίθασο Ρομπότ

Σκηνικά

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Νοσφεράτου

Wicked

Ηχος

Blitz

Dune: Μέρος Δεύτερο

Mονομάχος II

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Εφέ

Better Man

Dune: Μέρος Δεύτερο

Mονομάχος II

Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων

Wicked

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Adios

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

Ανερχόμενο Ταλέντο

Μαρίσα Αμπέλα

Τζάρελ Τζερόμ

Ντέιβιντ Τζόνσον

Μάικι Μάντισον

Νάμπαν Ρίζβαν