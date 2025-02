Ένας 23χρονος Σύρος έχει συλληφθεί και κρατείται, στη νότια Αυστρία, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο οποίο ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά, καθώς δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι.

«Ένας άνδρας επιτέθηκε τυχαία σε περαστικούς με μαχαίρι», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ράινερ Ντιονίσιο για το περιστατικό στην πόλη Βίλαχ. «Ένα θύμα, ένα 14χρονο αγόρι, έχασε τη ζωή του».

BREAKING:

Suspected terror attack in Villach, Austria!

5 random people stabbed on the street by a Syrian asylum seeker. A 14-year-old boy has died. pic.twitter.com/mfj7Sc9Umz

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 15, 2025