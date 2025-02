Τρεις άνδρες τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας με μαχαίρι στο Δουβλίνο, με τον φερόμενο ως δράστης να συλλαμβάνεται, τόνισε η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης η επίθεση δεν φέρεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Man in Dublin was knocking on doors and randomly stabbing people when they answered. Four people injured and the suspect is in custody. So far reports are that the suspect was from South America, and illegally in Dublin.

