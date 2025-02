Αυθεντική κουλτούρα που διαπερνά θάλασσες και πελάγη ενοποιώντας πολιτισμούς ή απλώς μια mainstream απόλαυση στο κύμα της οποίας ανεβαίνουν όλο και περισσότεροι; Fans και haters απαντούν στο δίλημμα και καταθέτουν τα δικά τους επιχειρήματα υπέρ της μιας ή της άλλης εκδοχής.

Αφήνοντας στην άκρη την κουβέντα αυτά, το Super Bowl του NFL αποτελεί ομολογουμένως αντικείμενο συζήτησης στην οικουμένη και σε κάθε περίπτωση το 2025 δεν αφορά πια αποκλειστικά και μόνο τους -παθιασμένους με το πεπόνι- Αμερικανούς. Κι ας είναι ένα άλλο «ποδόσφαιρο» που παίζεται -κυρίως- με τα χέρια και -πολύ λιγότερο- με τα πόδια.

Τι είναι, τελικά, το Super Bowl;

Είναι πάνω απ’ όλα ένα αθλητικό event.

Συνοπτικά πρόκειται για το ετήσιο ραντεβού των δύο κορυφαίων ομάδων του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραδοσιακά από τις αρχές των ’00s διεξαγόταν την πρώτη Κυριακή κάθε Φλεβάρη. Μετά την αύξηση των ομάδων, έχει μετατεθεί μία εβδομάδα αργότερα.

Εφέτος στο «Caesars Superdome» της Νέας Ορλεάνης, χωρητικότητας 76.500 θεατών, θα φιλοξενηθεί η 59η εκδοχή ενός προϊόντος που δεν προσφέρει μονάχα sports content. Ως πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας που συνδυάζει την αξία ενός τελικού με τη λάμψη ενός μουσικού υπερθεάματος, υπολογίζεται ότι θα προσελκύσει τα βλέμματα τουλάχιστον 200 εκατ. τηλεθεατών.

The city. The culture. The history. New Orleans is built for another Super Bowl celebration. #SBLIX pic.twitter.com/9BQbMDaE29 — NFL (@NFL) February 4, 2025

Η μεγαλούπολη στη Λουιζιάνα έλαβε για 11η φορά το χρίσμα, ισοφαρίζοντας την επίδοση ρεκόρ του Μαϊάμι. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2013, όταν οι Ravens είχαν επικρατήσει 34-31 των 49ers.

Η αρίθμηση κάθε Super Bowl έχει επιλεγεί να γίνεται με λατινικά γράμματα. Προτιμήθηκε ως λύση για να μην προκαλείται σύγχυση με τη χρονιά στην οποία αναφέρεται, διότι η σεζόν του NFL αρχίζει το φθινόπωρο της μίας κι ολοκληρώνεται τον χειμώνα της επόμενης. Εφέτος διεξάγεται το Super Bowl LIX.

Ο αγώνας είναι χωρισμένος σε τέσσερις περιόδους των 15 λεπτών κι εφόσον υπάρξει ισοπαλία ακολουθεί παράταση. Μόνο δύο εξ όλων των προηγούμενων Super Bowls έχουν κριθεί μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Ποιες ομάδες διεκδικούν τον εφετινό τίτλο;

Η λίγκα του NFL χωρίζεται σε δύο υποπρωταθλήματα. Την AFC (American Football Conference) και την NFC (National Football Conference). Μέσα από μια διαδικασία 17 αγωνιστικών στη ρέγκιουλαρ σίζον και τριών γύρων playoffs (wild card game, divisional game, championship game) προκύπτουν δύο πρωταθλήτριες που συνθέτουν το εκάστοτε ζευγάρι στο Super Bowl.

Για το 2025 το «Vince Lombardi Trophy» των 3.2 κιλών και των 56 εκατοστών θα διεκδικήσουν οι εν ενεργεία κάτοχοι Kansas City Chiefs και οι επίδοξοι πρωταθλητές Philadelphia Eagles, σε μια επανάληψη του προ διετίας Super Bowl LVII. Η μάχη στην Αριζόνα είχε λήξει 38-35 υπέρ του Κάνσας Σίτι στο πρώτο από τα δύο διαδοχικά τρόπαια που προστέθηκαν στη συλλογή των συνολικά τεσσάρων τίτλων που μετρούν σε έξι συμμετοχές.

IT’S OFFICIALLY SUPER BOWL WEEK 😤 📺: #SBLIX – Sunday 6:30pm ET on FOX

📱: Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/Cdi3F5LZVH — NFL (@NFL) February 3, 2025

Πέρυσι οι Chiefs επιβλήθηκαν 25-22 των San Francisco 49ers μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε. Άλλη ομάδα δεν έχει κάνει το three peat, άρα κυνηγούν κάτι, ως σήμερα, άφταστο.

Οι «αετοί» είναι φιναλίστ για πέμπτη φορά στην ιστορία τους. Πέραν της σκληρής ήττας από τους Chiefs το 2023, που δεν έχουν ξεχάσει, μετρούν άλλες δύο σε Super Bowl. Νικητές αναδείχθηκαν μία φορά, το 2018 χάρη στο 41-33 επί των New England Patriots.

Οι Chiefs τελείωσαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 15-2 και οι Eagles με ρεκόρ 14-3. Οι πρωταθλητές πέρασαν άνευ αγώνα τον πρώτο γύρο των playoffs, προτού αποκλείσουν Texans (23-14) και Bills (32-29). Η φιναλίστ ομάδα από τη Φιλαντέλφια χρειάστηκε να υπερβεί τρία εμπόδια για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής. Στη διάρκεια αυτής νίκησε με αβαντάζ έδρας τους Packers (22-10), τους Rams (28-22) και τους Commanders (55-23).

Mahomes, Barkley ή έκπληξη για το MVP;

Mahomes and Saquon might need to swap favorite colors for the week 😂 #SBOpeningNight pic.twitter.com/iwDxnJOPGO — NFL (@NFL) February 4, 2025

Ο πρώτος είναι, με διαφορά, ο πιο επιδραστικός quarterback των τελευταίων ετών. Κι οι αριθμοί του ήταν πεσμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διαθέτει το know how όταν ζορίζουν οι καταστάσεις για την ομάδα του κι αναζητείται επειγόντως έξοδος διαφυγής.

Ο δεύτερος ήταν μακράν κάθε άλλου ο πιο αποτελεσματικός running back της σεζόν. Με περισσότερες από 2.000 κερδισμένες γιάρδες στην ίδια χρονιά, πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους μόλις εννέα παίκτες που έχουν καταφέρει μια τόσο εντυπωσιακή επίδοση.

Φαντάζει απίθανο να μην είναι ο ένας ή ο άλλος ο πολυτιμότερος παίκτης του Super Bowl στην περίπτωση που επικρατήσει η ομάδα του. Εκτός κι αν κάποιος όχι τόσο ουρανοκατέβατος ήρωας πέσει στη γη και τους αρπάξει ετσιθελικά το βραβείο. Θα μπορούσε αυτός να ήταν ο Jalen Hurts, QB των «αετών», αν επαναλάβει τις επιδόσεις του conference game. Ή από την άλλη ο Xavier Worthy, ο εντυπωσιακός ρούκι wide receiver των «αρχηγών».

Γιατί όμως να μην είναι ο Γιώργος Καρλαύτης; Ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών των Chiefs, τον οποίο ο Josh Allen των Bills τον συναντά στους εφιάλτες του.

Ποιος θα τραγουδήσει στο Half Time Show;

Ο 37χρονος Kendrick Lamar, προσφάτως νικητής πέντε νέων Grammys για το τραγούδι «Not Like Us», έχει αναλάβει εφέτος να διανθίσει μουσικά και ηχητικά το διάλειμμα μεταξύ των δύο μισών του Super Bowl. Θα είναι τα δικά του 12 λεπτά δημοσιότητας.

View this post on Instagram A post shared by Kendrick Lamar (@kendricklamar)

Το Half Time Show εκτινάχθηκε σε φήμη αφότου η παράσταση του Michael Jackson το 1993 στο Rose Bowl προσέλκυσε υψηλότερη τηλεθέαση από το ίδιο το παιχνίδι. Έκτοτε έχουν σαρώσει τη σκηνή σταρ τεράστιου βεληνεκούς. Από την Diana Ross, τον Prince, τους Aerosmith, τους Rolling Stones και τη Madonna έως του U2, τους Red Hot Chili Peppers, τους Coldplay και τη Shakira με την Jennifer Lopez.

Επειδή πέρυσι πολλοί απογοητεύτηκαν από το performing και την playlist του Usher, ευελπιστούν πως ο πολυβραβευμένος ράπερ θα ξεσηκώσει τόσο την εξέδρα του σταδίου όσο και το τηλεοπτικό κοινό. Μαζί του, ως καλεσμένη, θα είναι και η SZA.

Ο Lamar υπήρξε μέρος του line up καλλιτεχνών που τραγούδησαν στο Super Bowl 2022. Παρέα του τότε ήταν οι Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent και Anderson .Paak.

Η διαδικασία επιλογής όσων εμφανίζονται στο Half Time Show του Super Bowl έχει καταλήξει να είναι μια «καλλιτεχνική μάχη» με μπόλικο παρασκήνιο και ίντριγκα της οποίας οι συνέπειές καταγράφονται με κάθε, υπερβολική ή μη, λεπτομέρεια στα social media. Συνέβη περισσότερο εφέτος.

Πάντα λιγότερος ντόρος γίνεται με τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ. Την τιμή να τραγουδήσει με φόντο την αστερόεσσα θα έχει ο σπουδαίος ερμηνευτής Jon Batiste.

Γιατί τα 30 δεύτερα διαφήμισης κοστίζουν παραπάνω από 8 εκατ. δολάρια;

Με 200 εκατ. τηλεθεατές καρφωμένους στις οθόνες του, καταναλώνοντας σχεδόν 1.5 δισ. φτερούγες κοτόπουλου, το Fox φροντίζει κάθε χρόνο ν’ αποκομίζει τεράστια κέρδη από τις (πάντα πρωτότυπες και κινηματογραφικά σκηνοθετημένες) διαφημίσεις που προβάλλονται εν ώρα αγώνα. Φερ’ ειπείν πέρυσι ο συνολικός τζίρος άγγιξε τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Εφέτος το άθροισμα θα είναι κατά τι αυξημένο, διότι κάμποσες από τις εταιρίες δεν δίστασαν να πληρώσουν περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τον τηλεοπτικό αυτό χρόνο και να προβάλουν την «πραμάτεια» τους στη διάρκεια του Super Bowl.

Αρχικά η τιμή είχε διατηρηθεί στα επίπεδα του 2024 (7 εκατ. για 30 δεύτερα). Επειδή όμως μεσολάβησαν οι φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες έλαβαν τη στρατηγική απόφαση να αποσυρθούν, το Fox εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία κι απαίτησε περισσότερα χρήματα από όσους περίμεναν στην ουρά κι εκδήλωσαν ενδιαφέρον προκειμένου να καλύψουν τα κενά. It’s all about business που λένε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Προσφορά και ζήτηση.

Μία από τις διαφημίσεις που θα προβληθούν έχει ως πρωταγωνιστή τον David Beckham και τον δίδυμο αδερφό του: τον Dave.

Για τα τηλεοπτικά σποτς πριν από την έναρξη του αγώνα το κόστος ανέρχεται στα 4,5 εκατ. δολάρια, όταν πριν από 30 χρόνια κόστιζαν λιγότερα από ένα εκατομμύριο.

Θα είναι παρούσα στο Super Bowl η Taylor Swift;

Αφότου η σχέση της με τον Travis Kelce, τον σπουδαίο tight end των φιναλίστ Chiefs, έγινε γνωστή, η δημοφιλής μουσικός και τραγουδίστρια Taylor Swift σπανίως χάνει αγώνες, εντός ή εκτός. Να λείπει από αυτήν τη μεγάλη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη δεν προβλέπεται.

Πέρυσι τακτοποίησε με τέτοιον τρόπο το πρόγραμμά της έτσι ώστε να προλάβει τις πτήσεις από το Τόκιο, που τραγουδούσε την προηγούμενη, και να φέρει γούρι στον Kelce. Το φιλί τους μετά την απονομή είχε γίνει viral.

Μεταδίδεται το Super Bowl στην Ελλάδα;

Η έναρξη του αγώνα έχει οριστεί στις 18:30 ώρα ανατολικής ακτής. Άρα για την Ελλάδα στις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Τα δικαιώματα προβολής στη χώρα μας έχει εξασφαλισμένα η Cosmote TV, που ούτως ή άλλως μετέδιδε σε εβδομαδιαία βάση επιλεγμένα παιχνίδια όλης της σεζόν. Βάσει προγραμματισμού το Super Bowl LIX θα προβληθεί από το τρίτο κανάλι της συνδρομητικής πλατφόρμας.

Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα αγοράς της livestreaming μετάδοσης που προσφέρει νομίμως το NFL μέσα από την ιστοσελίδα του.