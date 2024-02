Hey mama, we made it. Στο (όχι τόσο εμπνευσμένο, αλλά περισσότερο νοσταλγικά οικογενειακό και στο τελευταίο σκέλος του ξεσηκωτικό χάρη στους guests που τον πλαισίωσαν) halftime show του 58ου Super Bowl, η συγκινητική αφιέρωση του Usher στη μαμά Jonnetta (που τον μεγάλωσε μόνη διότι ο πατέρας του τούς εγκατέλειψε) θα ταίριαζε σε καθεμιά εκ των δύο φιναλίστ.

Κούμπωσε απόλυτα και αναπόφευκτα με τους Kansas City Chiefs. Τους πρωταθλητές των πρωταθλητών της τελευταίας 6ετίας. Την ομάδα που διαδέχθηκε τους New England Patriots ηγεμονία του NFL και έγινε η πρώτη με back to back τίτλους μετά από 19 χρόνια, συμπληρώνοντας ένα μεγαλοπρεπές καρέ τροπαίων στη βιτρίνα της.

Οι Chiefs του Patrick Mahomes είναι η ομάδα που δεν χάνει (σχεδόν) ποτέ. Από το 2018 είναι σταθερά στους τελικούς (Περιφέρειας ή Πρωταθλήματος) και έχει κερδίσει στα τρία από τα τέσσερα Super Bowl που συμμετείχε στο ίδιο διάστημα. Ο τόπος και οι συνθήκες δεν αφορούν, ποσώς επηρεάζουν, το σύνολο του πανούργου Andy Reid.

«Οι Chiefs δεν είναι ποτέ το αουτσάιντερ» βροντοφώναξε περήφανα ο (για τρίτη φορά MVP) Mahomes, διορθώνοντας με χιούμορ τον ρεπόρτερ που υπενθύμιζε πως η σεζόν δεν ανάλογα κυριαρχική με προηγούμενες. Όντως το 11-6 στην κανονική περίοδο ήταν το χειρότερο ρεκόρ των Chiefs από το 2017. Και δεν φάνταζε αρκετό για να τους φέρει ως το τέλος της διαδρομής.

Ώσπου άρχισαν τα παιχνίδια της postseason. Και με 4/4 χωρίς πλεονέκτημα έδρας απέναντι σε Buffalo Bills και Baltimore Ravens, οι εν ενεργεία πρωταθλητές διατήρησαν τα κεκτημένα στο NFL παίρνοντας το δικό τους μερίδιο από την ιστορία του σπορ.

Οι San Francisco 49ers ήταν, ομολογουμένως, άξιοι φιναλίστ συνεισφέροντας στη συναρπαστική εξέλιξη του τελικού. Έψαχναν ρεβάνς για την ήττα του 2020 και μόχθησαν πολύ για να εκθρονίσουν τους «βασιλιάδες» από τη θέση τους.

Προηγήθηκαν 10-0 χάρη σε μια σπουδαία δεύτερη περίοδο. Όπως επίσης 16-13, 19-16 (πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου) και 22-19 στη δική τους απόπειρα σκοραρίσματος κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Τσαλαπατήθηκαν παρόλα αυτά από την ευφυΐα του Mahomes, την αυτοπεποίθηση του Kelce, το συγκλονιστικό play των τελευταίων έξι δευτερολέπτων.

Ο Mahomes χρειάστηκε μόλις τα μισά για να βρει τον ελεύθερο Hardman και να τον χρίσει ήρωα της τελευταίας στιγμής, από μηχανή θεό, να του χαρίσει αυτά τα δεκαπέντε (δευτερό)λεπτα δημοσιότητας που του αναλογούσαν επειδή βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση.

Σαν σκηνοθετημένο από το μυαλό του πιο συμβατικού φιλμογράφου, ουδείς αμφέβαλε για το φινάλε της παράστασης στο κοσμοπολίτικο Λας Βέγκας. Ούτε σικέ πυγμαχικός αγώνας σ’ ένα από τα δημοφιλή γιγαντιαία ξενοδοχεία να ήταν.

Το απλό, πλην θεϊκό άγγιγμα του Mahomes στην μπάλα, τη στιγμή που αυτή ερχόταν στα χέρια του, θα γεννούσε από τα σπλάχνα του ακόμη ένα αριστουργηματικό καλλιτέχνημα.

Η πρωτεύουσα τη χλιδής και του τζόγου, η πόλη – σύμβολο της αμαρτίας και της ασωτίας, η Sin City των ΗΠΑ, ορίζεται από δικούς της κανόνες. Ό,τι γίνεται στο Βέγκας μένει στο Βέγκας. Άγγελος και διάβολος μαζί όμως ο συγκλονιστικός quarterback από το Τέξας την υποχρέωσε να υπακούσει και στο φινάλε να υποκλιθεί στο ταλέντο του. Όπως κάθε άλλη πόλη της επικράτειας όπου παίζεται το μεγάλο πρωτάθλημα.

Ο Mahomes δεν ήταν αποτελεσματικός στο πρώτο μισό του Super Bowl. Το επιθετικό παιχνίδι των Chiefs ήταν αρκετά μονοδιάστατο και η εμμονή στον Pacheco προκάλεσε μέχρι και την έκρηξη του Kelce, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ επιτέθηκε στον προπονητή του για την απόφασή του να τον έχει εκτός γηπέδου σε μια κρίσιμη επίθεση.

Regardless of the games outcome, Kelce needs to be fined big time for this. Pfizer raging lil’ bitch. #SuperBowl2024

pic.twitter.com/bBRbrX1MkK

— ConservoDad (@ConservoDad) February 12, 2024