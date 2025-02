Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε συγκρότημα σχολείων για ενήλικους και παιδιά, μετανάστες και άτομα με αναπηρία, στη σουηδική πόλη Όρεμπρο, 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Την είδηση για πολλούς νεκρούς είχαν μεταδώσει η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4.

Από την πλευρά της αστυνομίας, επιβεβαιώθηκε αρκετή ώρα αργότερα ότι υπάρχουν περίπου 10 νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης, για τον οποίο ανέφεραν εκτιμήσεις ότι έδρασε μόνος του με πυροβόλο όπλο κι ότι δε φαίνεται να υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο, ούτε προειδοποιητικά σημάδια. Το προφίλ και το κίνητρο του δράστη πάντως δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

