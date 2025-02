Πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε επίθεση σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη σουηδική πόλη Ορεμπρό της Σουηδίας, 200 χλμ δυτικά της Στοκχόλμης, και η επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τοπικά MME μεταδίδουν μεγάλη αστυνομική παρουσία στο σημείο, με τις αρχές να καλούν το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Πέντε άτομα χτυπήθηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας).

«Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Το κοινό θα πρέπει να συνεχίσει να απέχει από τη περιοχή».

Sweden: Police confirm the shooting happened at Risbergska, a school for adults, within a campus that also houses children’s schools.

The scene is still an active shooter situation. pic.twitter.com/hZ5NphdZee

— LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 4, 2025