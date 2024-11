Σφοδρότατη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ με εκτόξευση πέντε πυραύλων σε κεντρική περιοχή στην Βηρυτό, συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου καθώς το Ισραήλ επιδιώκει ανεπανόρθωτο πλήγμα κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη συνοικία Μπάστα της Βηρυτού, μετέδωσε το δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε παράλληλα νωρίς σήμερα το πρωί ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών και κατέστρεψε οκταώροφο κτίριο. Πλάνα που προβλήθηκαν από το δίκτυο Al Jadeed του Λιβάνου δείχνουν τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο κτίριο και μερικά άλλα γύρω του που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

⚡️ ⭕️#Lebanon: Al-Mayadeen correspondent:

The #Israeli occupation launches an airstrike on a residential building in the Basta area in the capital, Beirut

⚡️⭕️ A violent #Israeli raid targeted the “Al-Nuwairi” area in the Lebanese capital, Beirut

Multiple casualties reported,… pic.twitter.com/ZY3kYadq5o

