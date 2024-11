Μεγάλες αλλαγές προετοιμάζει στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναθέσει σε συμβούλους του τη σύνταξη μίας λίστας με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι πρόκειται να απολυθούν.

Όπως αναφέρουν πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενδεχομένως αυτός ο κατάλογος να περιλαμβάνει και το Γενικό Επιτελείο του Στρατού. Η κίνηση αυτή πρόκειται να είναι μία πρωτοφανής αναδιοργάνωση στο Πεντάγωνο.

Τα στάδια του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για το Πεντάγωνο

Ο σχεδιασμός για τις απολύσεις βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Υπάρχουν πιθανότητες να αλλάξει, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα διαμορφώνεται, όπως δήλωσαν οι πηγές στο Reuters. Όπως αναφέρει το μέσο, οι άνθρωποι που μίλησαν για τις αλλαγές του νέου προέδρου, είναι εξοικειωμένοι στη μετάβασή του. Γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε αντίστοιχες θέσεις και στην πρώτη θητεία του. Ενώ επεσήμαναν ότι θέλουν πλήρη ανωνυμία, για να μπορέσουν να περιγράψουν τι συμβαίνει.

Μάλιστα, μία από τις πηγές αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα μαζικών απολύσεων στο Πεντάγωνο.

Ακόμα δεν είναι σαφές, αν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει ένα τέτοιο σχέδιο. Ωστόσο, ο ίδιος στο παρελθόν έχει εκφραστεί εναντίον των αξιωματούχων άμυνας, οι οποίοι τον έχουν επικρίνει. Ενώ έχει καταφερθεί εκτενώς εναντίον των υπευθύνων για την προβληματική αποχώρηση του 2021 από το Αφγανιστάν.

Η πλευρά του προέδρου των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν για τις πληροφορίες αυτές.

«Κλειδί» ο Μαρκ Μίλεϊ

Η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι η επερχόμενη κυβέρνηση θα επικεντρωθεί πιθανότατα σε αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού που θεωρούνται συνδεδεμένοι με τον Μαρκ Μίλεϊ. Ο Μαρκ Μίλεϊ είναι ο πρώην πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και ο ίδιος ήταν σε μία καίρια θέση στην προηγούμενη θητεία του προέδρου, πριν από λίγο καιρό «επιτέθηκε» στον Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, ο Μαρκ Μίλεϊ αναφέρθηκε στο βιβλίο «War» του Μπομπ Γούντγουορντ, στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο ως «φασίστα μέχρι το κόκκαλο».

Οι υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου πλέον έχουν στοχοποιήσει τον πρώην πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού και τον «κατηγορούν» για αντιληπτή απιστία προς αυτόν.

«Κάθε άτομο που αναβαθμίστηκε και διορίστηκε από τον Μίλεϊ θα φύγει», δήλωσε η δεύτερη πηγή στο Reuters. «Υπάρχει ένας πολύ λεπτομερής κατάλογος όλων όσων συνδέονταν με τον Μίλεϊ. Και όλοι θα εξαφανιστούν», εξηγεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γενικό Επιτελείο περιλαμβάνει τους ανώτατους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού και αποτελείται από τους επικεφαλής του Στρατού, του Ναυτικού, των Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Εθνικής Φρουράς και της Διαστημικής Δύναμης.

Πόσο σημαντική είναι η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ για το Πεντάγωνο

Η αποκάλυψη των σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ για τις μαζικές απολύσεις ανώτατων αξιωματούχων των ενόπλων δυνάμεων, έρχεται μία μέρα μετά την επιλογή του νέου υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέγκσεθ. Ο Χέγκσεθ είναι σχολιαστής του Fox News, πρώην βετεράνος του στρατού και επικριτής της woke κουλτούρας. Ο ίδιος δε, έχει δηλώσει πρόθυμος να «καθαρίσει» το πεντάγωνο.

«Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να αναθεωρίσει ριζικά την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έθνος μας και να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να απολυθούν», έγραψε ο Πιτ Χέγκσεθ στο βιβλίο του, «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free» (:Ο πόλεμος κατά των πολεμιστών: Πίσω από την προδοσία των ανδρών που μας κρατούν ελεύθερους) του 2024.

Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο αν η έλλειψη διοικητικής εμπειρίας του Χέγκσεθ, θα μπορούσε να περιπλέξει την επιβίωσή του από τη Γερουσία. Την ίδια στιγμή, είναι ασαφές αν μία πιο παραδοσιακή εναλλακτική λύση για τη θέση αυτή θα πραγματοποιούσε τόσο σαρωτικές απολύσεις.

Στο στόχαστρο Χέγκσεθ και Τραμπ είναι ο Μπράουν

Μετά τον Μίλεϊ σειρά παίρνει και ο Τσαρλς Κ. Μπράουν. Σύμφωνα με το Reuters, ο διάδοχος του Μαρκ Μίλεϊ έχει τεθεί στο στόχαστρο του Χέγκσεθ και του Τραμπ. Ο νέος υπουργός Άμυνας ρώτησε για τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, αν θα έπαιρνε αυτή τη θέση, αν δεν ήταν μαύρος.

«Ήταν λόγω του χρώματος του δέρματός του; Ή για τις ικανότητές του; Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά πάντα αμφιβάλλουμε, κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται άδικο για τον Τσαρλς Κ. Αλλά δεδομένου ότι έχει κάνει το «χαρτί» της φυλής, μία από τις «σημαντικότερες» κάρτες, δεν έχει και μεγάλη σημασία», έγραψε.

Η μία από τις δύο πηγές που μίλησε στο Reuters, που γνωρίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για το Πεντάγωνο, δήλωσε ότι ο Τσαρλς Κ. Μπράουν θα είναι μεταξύ των πολλών αξιωματούχων που θα αποχωρήσουν.

«Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και όλοι οι υπαρχηγοί θα απολυθούν αμέσως», εξήγησε ο πληροφοριοδότης. Αν και σημείωσε ότι πρόκειται ακόμα για έναν πρώιμο σχεδιασμό.

Μπορεί να ανατραπεί ο σχεδιασμός του Τραμπ για το Πεντάγωνο;

Ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει το ενδεχόμενο ενός τόσο μεγάλου ανασχηματισμού. Μάλιστα, δικαιολογούν αυτή την πεποίθησή τους αυτή, τονίζοντας ότι θα ήταν περιττός και ανασταλτικός σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχής με πολέμους που μαίνονται στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη πηγή του Reuters ανέφερε ότι θα ήταν δύσκολο γραφειοκρατικά να απολυθεί και να αντικατασταθεί ένα μεγάλο εύρος ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ. Με αυτό τον τρόπο αφήνουν να εννοηθεί ότι ο σχεδιασμός μπορεί να είναι «τυμπανοκρουσίες» από την πλευρά των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιθέτως, η δεύτερη πηγή εξήγησε ότι το στρατόπεδο του αμερικανού προέδρου θεωρεί πως το Γενικό Επιτελείο του Στρατού πρέπει να συρρικνωθεί, λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό, θα έπρεπε οι περικοπές να γίνουν σε μία συγκεκριμένη κλίμακα στον αμερικανικό στρατό, συμπληρώνει ο ίδιος πληροφοριοδότης. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αναντικατάστατοι. Είναι πολύ αντικαταστάσιμοι. Και το άλλο ζήτημα επίσης είναι πως δεν υπάρχει έλλειψη ανθρώπων που θα αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά», ανέφερε.

Καταλήγει δε, η δεύτερη πηγή υπογραμμίζοντας ότι, «στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διορίζαμε πολύ γρήγορα ανθρώπους, στα 30 τους, ή ανθρώπους ικανούς να γίνουν στρατηγοί. Και ξέρετε κάτι; Κερδίσαμε τον πόλεμο».