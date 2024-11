Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σήμερα ότι θα διορίσει τον πρώην βουλευτή Λι Ζέλντιν επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).

«Θα διασφαλίσει τη δίκαιη και ταχεία λήψη αποφάσεων για την κατάργηση ρυθμίσεων ώστε να απελευθερώσει την ισχύ αμερικανικών επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ποιότητας αέρα και νερού στον πλανήτη», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που ίδρυσε ο ίδιος.

«Θα αποκαταστήσουμε την αμερικανική κυριαρχία στον ενεργειακό τομέα, θα αναζωογονήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και θα καταστήσουμε τις ΗΠΑ παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», υπογράμμισε ο Λι Ζέλντιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

It is an honor to join President Trump’s Cabinet as EPA Administrator.

We will restore US energy dominance, revitalize our auto industry to bring back American jobs, and make the US the global leader of AI. We will do so while protecting access to clean air and water. https://t.co/G5xMtYatns

— Lee Zeldin (@leezeldin) November 11, 2024