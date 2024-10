Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία τηρεί φιλοδυτική στάση και βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση της χώρας της, καταγγέλλει «εξαιρετικά ανησυχητικές» πράξεις βίας στο περιθώριο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα και αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας.

«Θέλω να επισημάνω τα εξαιρετικά ανησυχητικά περιστατικά βίας που συμβαίνουν σε πολλά εκλογικά κέντρα», καταγγέλλει σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Ιντερνετ δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.

❗️BREAKING:

Local journalists document blatant election violations in Georgia

Some ballots were reportedly spoiled by pen marks left in the column for the Georgian Dream party.

If voters select a different party on such ballots, their votes are considered invalid.… pic.twitter.com/T3xSkK55cv

— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024