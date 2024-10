Listen Up -Τα άλμπουμ της εβδομάδας: Oι αθεράπευτα αισιόδοξοι Coldplay και η ευφυία των The Smile Οι Coldplay επιστρέφουν με έναν φαραωνικής παραγωγής άλμπουμ, τις εντυπώσεις ωστόσο κερδίζουν οι The Smile και οι Hard Quartet με τις φρέσκες ιδέες τους.