Από τους κινηματογραφικά σαγηνευτικούς και σαγηνευτικά ποιητικούς Tindersticks ως το rockabilly και το rock pub του Nick Lowe με ενδιάμεσο σταθμό το indie pop / rock των Snow Patrol, τρεις δίσκοι διαφορετικοί μεταξύ τους με κοινή συνισταμένη όχι μόνο την ποιότητα των δημιουργών τους, αλλά κυρίως την αγωνία τους να προσφέρουν κάτι άξιο προσοχής.

Nick Lowe | Indoor Safari

Ο Βρετανός μουσικός, τραγουδοποιός και ερμηνευτής, μας προσκαλεί στο rockabilly party του, στο πρώτο του άλμπουμ μετά δέκα (συν ένα ) χρόνο. Ο σοφιστικέ rock & roll δημιουργός, με τις έξυπνα, φιλοτεχνημένες μελωδίες γεμάτες με rockabilly της δεκαετίας του ’50 και της British Invasion των αρχών της δεκαετίας του ’60 ( Η «Βρετανική Εισβολή» ήταν πολιτιστικό φαινόμενο στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν η ροκ και η ποπ μουσική από το Ηνωμένο Βασίλειο – καθώς και άλλες πτυχές της βρετανικής κουλτούρας – έγιναν δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες).

Τον τόνο της εργασίας δίνει το πρώτο τραγούδι («Went to a party»). Ο κύριος της ιστορίας φοράει το κοστούμι του και φεύγει με τόλμη από το σπίτι του για βραδινή έξοδο. Περνάει υπέροχα, χορεύοντας μέχρι τις τέσσερις παρά τέταρτο, κουβεντιάζοντας με τους φίλους του, πίνοντας Campari. Αναγνωρίζεται μάλιστα από έναν θαυμαστή, ο οποίος μπερδεύει τον Nick με έναν διαφορετικό αγαπημένο, ασπρομάλλη μουσικό της πανκ εποχής, τον Robyn Hitchcock. Εξυπνάδα, ειρωνεία, pub rock, Americana και χαρά. Μαζί του οι Los Straitjacket.

+ : στα 75, κοντράρει στα ίσα πολλούς νεότερους συναδέλφους του

– : (πολύ) αμερικάνικος ήχος

4 / 5

Snow Patrol | The Forest Is the Path

Υπάρχουν συγκροτήματα που σου αρέσουν, που σου «πάει» ο ήχος τους και το στιλ τους, χωρίς να έχουν ανακαλύψει τον… τροχό (της μουσικής). Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το βορειοϊρλανδο / σκωτσέζικο indie / rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1994 στο Νταντί της Σκωτίας, aποτελούμενο από τους Gary Lightbody (φωνή, κιθάρα), Nathan Connolly (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) και Johnny McDaid (πιάνο, κιθάρα, πλήκτρα, δευτερεύοντα φωνητικά) (από τους παραπάνω μόνο ο Lightbody είναι το μοναδικό εναπομείναν αρχικό μέλος του συγκροτήματος).

Οι Snow Patrol επέστρεψαν μετά από έξι χρόνια με το όγδοο άλμπουμ τους, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους. To πιάνο, ακούγεται στο βάθος, ατμοσφαιρικές κιθάρες, υπομονετικά, midtempo beats, πληγωμένα φωνητικά και ευάλωτοι στίχοι (του Gary Lightbody) για την αγάπη και τον χρόνο. Σχετικά εκρηκτικό το «The Beginning» και ο ήχος τους συνεχίζει να χτίζεται καθώς προχωρά η ακρόαση του άλμπουμ, με το «This Is the Sound of Your Voice» και το κιθαριστικό – στα μέτρα πάντα των Snow Patrol – «Hold Me in the Fire». Δραματικά και σπαραχτικά τα «Never Really Tire» και «These Lies».

Για ένα συγκρότημα του οποίου η παραγωγή μετρά μόλις τρία άλμπουμ σε σχεδόν δύο δεκαετίες, αυτό το άλμπουμ αποδεικνύει ότι το να αφιερώνει κανείς χρόνο και να επανεμφανίζεται όταν υπάρχει κάτι να πει, πραγματικά αποδίδει.

+ : ο mid-tempo pop / rock ήχος τους

– : λιγότεροι παραγωγικοί από το αναμενόμενο

4 / 5

Tindersticks | Soft Tissue

Οι Tindersticks δημιουργήθηκα το 1992 στο Nottingham. Δουλεύοντας με τους δικούς τους όρους κατάφεραν από το πρώτο τους άλμπουμ να ενταχθούν στους ανανεωτές της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Σε όλα αυτά τα χρόνια οι Tindersticks έχουν αγκαλιάσει πολλές διαφορετικές μουσικές / συνθετικές κατευθύνσεις, διατηρώντας και χτίζοντας πάνω στον σκοτεινό μελαγχολικό, αποφασιστικά κινηματογραφικό πυρήνα του ήχου τους. Μερικές φορές τα πειράματα ήταν κάπως δραστικά, όπως στον ηλεκτρονικό δίσκο «Distractions» του 2021 , και μερικές φορές οι αλλαγές ήταν πιο λεπτές. Το 14ο άλμπουμ του συγκροτήματος, ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Σε αυτό, αποφάσισαν να επικεντρωθούν στο να παίξουν μαζί ως συγκρότημα στο στούντιο. Για αυτόν τον σκοπό, είναι ένας από τους πιο απογυμνωμένους και ζωντανούς δίσκους τους. Με αυτό τον τρόπο έφθασαν σε αυτά τα εννέα ονειρικά τραγούδια που ξεχειλίζουν από δράμα και συγκίνηση.

Υπάρχουν κόρνα, έγχορδα και δευτερεύοντα φωνητικά παντού, που εφαρμόζονται με τρυφερές πινελιές και «παράγουν» τον μέγιστο δραματικό αντίκτυπο. Τα παρακλητικά φωνητικά του Stuart Staples, είναι στο επίκεντρο πριν εμφανιστούν γρήγορες περικοπές εγχόρδων, εκρήξεις κόρνου και παρακλητικά δευτερεύοντα φωνητικά για να δώσουν ώθηση στην αδρεναλίνη. Η δε φωνή του Staples είναι πάντα συναρπαστική.

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι τραγούδια όπως το «Nancy» και το πολύ επίμονο, πολύ παθιασμένο «Always a Stranger», είναι από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν γράψει ποτέ. Στη μουσική (και όχι μόνο), είναι δύσκολο να κρατήσεις την προσοχή των ακροατών πάνω σου, για τόσα πολλά χρόνια, όσο αυτά των Tindersticks. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να συνεχίσεις να φτιάχνεις μουσική που να σημαίνει κάτι, τόσο για το ίδιο το συγκρότημα όσο και για τους εναπομείναντες θαυμαστές σου. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού – ειρήσθω εν παρόδω εμφανίζονται στις 2 Νοεμβρίου 2024 στο City Theater στην Αθήνα – έχουν επενδύσει πολλά σε αυτό το άλμπουμ και τα κατάφεραν. Ενδεχομένως να πρόκειται για μία από τις καλύτερες δημιουργικές στιγμές τους.

+ : είναι οι Tindersticks

– : –

5 / 5