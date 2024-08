Μία ακόμη πηγή ανησυχίας έρχεται να προστεθεί στις λειτουργίες της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρείας Boeing.

Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η Boeing προχώρησε στην αναστολή των δοκιμαστικών πτήσεων του νέου 777X, μετά τον εντοπισμό ελαττώματος σε εξάρτημα που συνδέει τον κινητήρα με το φτερό του αεροσκάφους.

Η Boeing πλήττεται από παρόμοια περιστατικά, ορισμένα εξ αυτών μοιραία, τα τελευταία χρόνια.

«Κατά την διάρκεια επιχείρησης συντήρησης, διαπιστώσαμε ότι ένα εξάρτημα δεν συμπεριφέρθηκε κατά τα προβλεπόμενα», εξήγησε στο AFP η εταιρεία χθες, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα The Air Current.

Οι ομάδες της Boeing μελετούν το στοιχείο αυτό «και θα επαναλάβουν τις δοκιμαστικές πτήσεις όταν θα είναι έτοιμες», σύμφωνα με την εταιρεία.

Το ελαττωματικό εξάρτημα, που θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με την Boeing, αφορά στο μοντέλο 777-9 και συνδέει τον κινητήρα με το σώμα του αεροσκάφους.

Όπως συνεχίζει το ΑΠΕ, τα τρία άλλα 777-9 που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές επιθεωρούνται μετά το περιστατικό.

Το πρόγραμμα του 777X παρουσιάσθηκε τον Νοέμβριο 2013 και είναι το τελευταίο της οικογένειας 777.

Boeing 777X Test Fleet Grounded After Severed Engine Thrust Link & Cracks Found

The Boeing 777X program has faced another setback after a post-flight inspection of one of the aircraft led to the discovery of a failed engine mount, pausing the certification campaign of the type.… pic.twitter.com/wYap4ZUccy

— Simple Flying (@simple_flying) August 20, 2024