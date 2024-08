Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά τους επιστήμονες να στοχεύσουν στην «καρδιά» των ανθεκτικών βακτηρίων μέσα από την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων αντιβιοτικών που τα εξολοθρεύουν - Credit: The University of Texas at Austin