Τη διετή επέκταση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό τουλάχιστον έως το 2026.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi

#Olympiacos #ElKaabi #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/g2ObJ3JWsq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 22, 2024